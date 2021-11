Shiba Inu tente de percer vers 0,0000750 $, les traders SHIBA cherchent à reprendre la tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a probablement atteint un creux et devrait entamer la prochaine phase d’une nouvelle hausse. Un double fond s’est formé à 0,0000375 $ et il s’est tenu comme support.

Hausse des prix du Shiba Inu de plus de 15%, les traders tentent de maintenir leurs gains

Le prix du Shiba Inu a une bonne raison d’être haussier. La zone de confluence des prix la plus critique sur le graphique Point and Figure d’inversion de 0,0000025 $/3 cases est l’intersection du point de contrôle du volume 2021 (ligne horizontale rouge) et de l’angle dominant du marché baissier (ligne diagonale rouge) à 0,0000050 $. Depuis qu’il a frappé et poussé au-dessus de cet angle, Shiba Inu s’est converti en un marché haussier dominant.

Remarque : Dans l’analyse ponctuelle et chiffrée, l’action des prix est toujours dans un marché haussier ou baissier. Les marchés haussiers et baissiers peuvent basculer très fréquemment.

Les traders doivent s’attendre à ce que le prix de Shiba Inu recule entre 0,0000450 $ et 0,000425 $ pour se maintenir comme support avant de revenir à l’achat. Si la nouvelle ligne de tendance du marché haussier (ligne diagonale verte) tient lieu de support, alors un voyage rapide à 0,000075 $ est le prochain.

SHIBA/USDT 0,0000025 $ 3 boîtes de point d’inversion et tableau de chiffres

Cependant, les traders doivent faire attention à la configuration actuelle. Si le prix de Shiba Inu tombait en dessous du nouvel angle de marché haussier et formait un triple fond à 0,0000375 $, SHIB pourrait avoir de sérieux problèmes. À l’inverse, une baisse à 0,0000350 $ confirmerait la rupture d’un triple fond et répondrait aux exigences d’un modèle de faux haussier. Shiba Inu pourrait descendre jusqu’à 0,0000100 $ si cela se produisait.