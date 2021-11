Le prix de Decentraland semble exagéré alors que MANA envisage une correction de 40% | Cryptomonnaie

Le prix decentraland risque un violent recul à 2,75 $.

Une puissante figure baissière Point and Figure met en garde contre un probable retracement.

Un cycle de temps de Gann complète l’avertissement d’analyse de point et de figure d’un flash-crash.

Le prix Decentraland a été la plus grande surprise de 2021, gagnant un énorme 7,766% depuis le 1er janvierst, 2021. Cependant, le même cycle de Gann de sept semaines qui déclenche la correction de Bitcoin et Ethereum est désormais présent sur le graphique hebdomadaire MANA.

Le prix Decentraland fait face à une baisse de 40% à 2,75 $

L’action des prix décentralisée culmine dans une phase de terminaison connue sous le nom de « cycle de la mort » de Gann. Le « cycle de mort » de Gann est un cycle de sept semaines qui met en garde contre des mouvements correctifs imminents si un instrument se négocie dans une seule direction pendant sept semaines.

Decentraland en est à sa septième semaine consécutive de clôture hebdomadaire du chandelier au-dessus de l’ouverture. Ce cycle culmine en même temps que se sont développés des écarts massifs entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen. Tous les signes indiquent un déplacement rapide vers le sud.

L’un des signaux courts les plus recherchés dans l’analyse Point and Figure est la catapulte baissière. Ce modèle se développe sur le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,20 $/3 cases. L’entrée courte hypothétique est un ordre d’achat stop à 4,20 $, avec un stop loss à 5,00 $ et un objectif de profit à 2,00 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire MANA/USDT

L’objectif de profit implicite de 2,00 $ est basé sur la méthode d’objectif de profit vertical en points et en chiffres et s’étend au-delà du niveau de support attendu à 2,75 $. Cela ne veut pas dire que le prix Decentraland ne trouvera pas de support à 2,75 $, mais c’est un avertissement de l’ampleur de tout mouvement correctif pour MANA.

Aussi baissières que soient l’heure actuelle et les conditions de prix pour Decentraland, la tendance globale reste haussière et MANA est en territoire de découverte de prix. Par conséquent, un retour au-dessus de la valeur de 5,00 $ pourrait déclencher d’autres achats vers la fourchette de 7,00 $.