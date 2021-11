Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: les principaux cryptos passent au second plan | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin peut connaître des conditions commerciales restreintes à mesure que le capital entre sur le marché plus large des altcoins.

Le prix de l’Ethereum approche de nouveaux sommets historiques.

XRP prolonge l’élan haussier à la quatrième clôture quotidienne consécutive au-dessus de l’ouverture.

Le prix du Bitcoin est susceptible de faire face à une sous-performance par rapport à Ethereum, XRP et au marché plus large des altcoins. L’action des prix de l’Ethereum augmente au cours de la séance de négociation de mardi, faisant une nouvelle tentative vers de nouveaux sommets historiques. Le prix XRP est sur le point de récupérer toutes les pertes qu’il a subies le Black Friday.

Action sur les prix du Bitcoin à consolider dans l’intervalle



Le prix du Bitcoin est actuellement dans un endroit horrible du point de vue de l’analyse technique. Il en est à sa douzième journée consécutive de négociation à l’intérieur du Cloud. Le Cloud (zones ombrées en rouge et vert) au sein du système Ichimoku Kinko Hyo est une zone d’indécision, de volatilité et de frustration. C’est l’endroit où les comptes de trading vont mourir. Les traders doivent s’attendre à voir une activité latérale suivie de fausses cassures jusqu’à une cassure nette au-dessus ou en dessous du Cloud.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

Les altcoins devraient faire l’objet d’une offre tout au long du mois de décembre, car Bitcoin se négocie principalement latéralement. Une fourchette de négociation comprise entre 53 000 $ comme support et 65 000 $ comme résistance est attendue. Toute percée au-dessus du Cloud verra probablement Bitcoin atteindre de nouveaux sommets historiques près de la zone de valeur de 77 000 $.

Ethereum se charge plus haut vers de nouveaux sommets historiques



Le prix de l’Ethereum a été quelque peu surprenant compte tenu du sentiment baissier et de la sortie du canal baissier. Ethereum n’est actuellement qu’à 200 $ d’atteindre le record historique, montrant la résilience et la surperformance du marché plus large des crypto-monnaies. Cependant, certains signes avant-coureurs doivent être observés.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USD

Ethereum se négocie contre la ligne de tendance supérieure d’un drapeau baissier. Dans le même temps, l’indice composite a affiché un sommet au-dessus du 9 novembre



e



élevé tandis que les niveaux de prix correspondants à ces dates affichent des sommets inférieurs. Cela crée une forme de divergence connue sous le nom de divergence baissière cachée. C’est un signe d’avertissement que le swing actuel à la hausse n’est peut-être pas aussi honnête qu’il n’y paraît.

Si Ethereum ne parvient pas à clôturer au-dessus de la zone de valeur de 4 600 $ sur le graphique quotidien, un recul à 4 000 $ est probable.

Le prix du XRP en hausse de plus de 16% par rapport aux plus bas de dimanche, semble s’étendre plus haut



Le prix XRP peut être un baromètre du comportement du reste du marché des altcoins en décembre. Le graphique quotidien Ichimoku de XRP forme un piège à traders important, qui ressemble beaucoup à celui de ses pairs. Contrairement au graphique d’Ethereum, qui montre des preuves de conditions de surachat, le graphique de XRP montre qu’une extension haussière est très susceptible de se maintenir.

Le comportement de XRP au cours des deux derniers mois a été celui d’une frustration épique pour les traders. Il y a eu neuf occasions où XRP a rempli toutes les conditions d’entrée idéales pour l’Ichimoku Breakout baissier. Malheureusement pour les traders, ces neuf occasions n’ont pas réussi à générer une pression de vente substantielle ou soutenue. Cet échec répété a sans aucun doute piégé un nombre important de vendeurs à découvert, créant des conditions idéales pour un short squeeze.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USDT

Le niveau de prix critique pour que XRP clôture au-dessus est la zone de valeur de 1,15 $. À partir de là, le prix du XRP serait positionné dans une condition d’entrée Ichimoku haussière favorable qui positionnerait le XRP vers la zone de valeur de 3,00 $. Les risques à la baisse restent limités à la zone de valeur de 0,65 $.