La cassure haussière du prix SafeMoon contestée par les circonstances du marché | Cryptomonnaie

Les traders SafeMoon cassent fermement la tendance baissière, déclenchant un fort rallye.

Alors que les marchés mondiaux sont à nouveau en retrait, le drapeau haussier de Safemoon doit être considéré comme un signe ferme.

Attendez-vous à ce que Bulls fasse face à des prises de bénéfices à 0,00000400 $ au niveau de retracement de Fibonacci de 50%.

Le prix de SafeMoon (SAFEMOON) a été en retrait pendant presque tout le mois de novembre. En ce qui concerne les marchés des variantes de Covid, les investisseurs recherchent des pierres précieuses dans lesquelles investir, ce qui a déclenché une explosion massive du côté acheteur du prix SafeMoon ce matin dans des circonstances difficiles. Alors que les traders ont brisé la tendance baissière, attendez-vous à un redémarrage de la tendance haussière à partir de septembre, ciblant 0,00000700 $ comme objectif de profit final, détenant 116% de profit.

Les haussiers de SafeMoon éliminent les traders avant leurs positions courtes

Le prix de SafeMoon a été assiégé par les traders tout au long du mois de novembre, avec une dévaluation de 50 % à un moment donné. Il semblait que l’action des prix de SafeMoon compléterait le triangle baissier, casserait 0,00000271 $ et s’échangerait encore plus bas vers 0,00000103 $. Compte tenu de la récente tournure des événements sur les marchés mondiaux avec des étincelles d’inquiétude quant à la reprise, cela aurait bien pu être le cas. Au lieu de cela, les investisseurs parcourent les marchés, à la recherche d’actifs intéressants qui se négocient à escompte.

Avec SafeMoon comme l’un de ces joyaux des crypto-monnaies, avec une remise importante, la cassure haussière n’est pas une surprise. Et avec le sentiment actuel du marché comme vent contraire, le signe haussier aurait pu être encore plus violent dans son pop à la hausse. Il est essentiel de voir ensuite si les traders peuvent rester solidaires et se fermer au-dessus de cette ligne de tendance descendante rouge pour maintenir l’élan.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

La première cible à la hausse sera de 0,00000400 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % entre le plus bas et le plus haut de septembre. Si les traders peuvent maintenir le sentiment actuel, seul le 23,6% de Fibonacci à % 0,00000559 semble être un problème potentiel avant d’atteindre 0,00000700 $ et de terminer le retracement de Fibonacci. Si les turbulences du marché persistent, attendez-vous à ce que les investisseurs retirent leurs fonds et voient le prix de SafeMoon plonger rapidement à 0,00000100 $, le plus bas de septembre.