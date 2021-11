Prédiction de prix XRP: Ripple sous pression, luttant pour craquer 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ripple frappe un frein à l’ouverture européenne après les commentaires négatifs du PDG de Moderna.

Le prix du XRP respecte toujours la tendance haussière, mais une augmentation des vents contraires pourrait entraîner une rupture à court terme à la baisse.

Attendez-vous à ce que les traders défendent 0,93 $ avec un objectif de 1,05 $ à 1,10 $ alors que la tendance haussière se poursuit.

Le prix Ripple (XRP) était en baisse aujourd’hui alors que les marchés se sont retrouvés secoués par les commentaires du PDG de Moderna remettant en question l’efficacité des vaccinations actuelles contre Omicron. Le prix XPR trouve actuellement un support entre le pivot mensuel et la moyenne mobile simple de 55 jours. Attendez-vous à ce que les traders défendent la tendance haussière et ciblent toujours 1,05 $ à 1,10 $ comme premier objectif de profit à la hausse.

Les traders XRP défendent le prix de la chute causée par les problèmes du marché mondial

Le prix XRP a vu des traders tenter de dépasser une ligne de tendance descendante rouge qui n’a pas, en vérité, été très bien respectée dans le passé avec pas mal de fausses cassures mais, néanmoins, a toujours une certaine importance. Il est possible qu’un piège haussier se soit formé, les acheteurs intervenant après la rupture de la ligne de tendance et maintenant piégés dans un mouvement baissier, car les traders utilisent les vents contraires actuels comme catalyseur pour vendre le prix XRP à découvert.

Pourtant, pour l’instant, au moins, le prix XRP est toujours pris en charge, les traders mettant en place une défense entre le pivot mensuel à 0,93 $ et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,97 $. En outre, la tendance haussière est toujours très intacte et les investisseurs utilisent la tournure actuelle des événements pour acheter davantage de pièces Ripple. Ceci est prouvé par l’indice de force relative (RSI), qui ne montre aucun signe de réaction instinctive baissière et toujours largement soutenu par une action côté achat contrebalançant la pression de vente.

Graphique journalier XRP/USD

Attendez-vous à ce que le prix du XRP reste sous pression aujourd’hui, et jusqu’à ce que les investisseurs puissent réévaluer la situation et constater que l’économie mondiale peut rester ouverte sans aucun obstacle important. Le risque sur le sentiment devrait revenir en fin d’après-midi ou demain une fois que la poussière sera retombée et voir le XRP remonter vers 1,05 $-1,10 $, comme premier port d’escale. Si davantage de vents arrières commencent à émerger, attendez-vous à une nouvelle hausse à 1,25 $ même.