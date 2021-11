La société mère Mercado Bitcoin 2TM lève 50 millions de dollars, renforçant ainsi le statut de licorne | Cryptomonnaie

2TM, la société mère de la bourse brésilienne de crypto-monnaie Mercado Bitcoin, a reçu 50,3 millions de dollars de nouveaux financements pour étendre ses opérations à travers l’Amérique latine, envoyant un signal fort que le capital-risque voit un potentiel de croissance dans la région.

La collecte de fonds de série B a bénéficié de la participation des fonds américains 10T et Tribal Capital, ainsi que des sociétés brésiliennes Traders Club, Pipo Capital et Endeavour, a annoncé mardi la société.

Le cycle de financement renforce le statut de 2TM en tant que licorne crypto après que la société a levé 200 millions de dollars auprès de SoftBank en juillet. À l’époque, Mercado Bitcoin était la deuxième bourse de crypto-monnaie d’Amérique latine à éclipser la valeur d’un milliard de dollars.

Mercado Bitcoin compte désormais plus de 3,2 millions de clients, ce qui équivaut à environ 80% des comptes individuels actifs à la bourse brésilienne, a déclaré la société. Le volume des échanges a atteint 7 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2021, selon le PDG de 2TM, Roberto Dagnoni.

La base d’utilisateurs croissante de Mercado reflète l’intérêt accru des détaillants pour l’investissement dans les actifs numériques à un moment où les économies d’Amérique latine sont aux prises avec l’hyperinflation et d’autres pressions fiscales. Au Brésil, la base d’origine de Mercado Bitcoin, les régulateurs ont approuvé une législation qui soutiendrait la croissance continue des investissements crypto. La principale banque d’investissement BTG Pactual a également lancé une nouvelle plate-forme pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH).

Interrogé sur les autres facteurs à l’origine de l’adoption de la cryptomonnaie dans la région, un porte-parole de Mercado Bitcoin a déclaré à Cointelegraph que les motivations varient d’un pays à l’autre. « Par exemple, au Brésil, le principal moteur est aussi [an] classe d’investissement alternative », a déclaré le porte-parole. « Au Mexique, les envois de fonds sont une partie importante des moteurs de volume global. En Argentine, il y a une adoption beaucoup plus intensive des pièces stables pour se protéger des fluctuations monétaires. »

L’industrie de la crypto-monnaie abrite désormais des dizaines de licornes de premier plan et au moins trois fonds d’investissement de plusieurs milliards de dollars. Comme Cointelegraph l’a rapporté lundi, l’ancien banquier de Citi Matt Zhang a lancé un fonds de capital-risque crypto de 1,5 milliard de dollars pour soutenir des pièces prometteuses dans les domaines de l’infrastructure de la blockchain, des mondes virtuels et de l’argent programmable.