Entretien avec Crypterium : les monnaies numériques de la Banque centrale remplaceront-elles les monnaies fiduciaires ? | Cryptomonnaie

Steven Parker est PDG de l’application de portefeuille Crypterium, qui compte plus de 600 000 clients enregistrés dans plus de 170 pays. L’application permet aux utilisateurs de détenir un solde crypto dans plus de 20 jetons, leur permettant de dépenser des actifs via une carte Visa. Cependant, Crypterium n’a pas atteint ses hauts niveaux de succès de nulle part. Parker a une expérience préalable en tant qu’ancien directeur général du réseau Visa Europe centrale et orientale.

Avec les crypto-actifs, en particulier, DeFi, qui s’est tellement développé au cours des dernières années, où voyez-vous la prochaine tendance de l’industrie ?

Il est extraordinaire de voir à quel point les crypto-monnaies ont progressé en quelques années seulement. L’adoption généralisée de la cryptomonnaie ne s’est produite qu’au cours des 2-3 dernières années, et pourtant nous avons un écosystème dynamique de mineurs, d’échanges, de portefeuilles (comme nous chez Crypterium), de marchés et de fournisseurs de technologie. Chainalysis estime que l’adoption de la cryptomonnaie a augmenté de 880% au cours de la dernière année, avec une moyenne estimée à 220 millions d’utilisateurs dans le monde.

Actuellement, il semble y avoir quelques cas d’utilisation critiques pour la cryptomonnaie, et Crypterium est heureux de permettre tous ces types d’innovation. Crypterium compte de nombreux clients sur des marchés en développement, comme les Philippines, le Nigeria ou le Bangladesh, où l’inclusion financière est un véritable enjeu. Les comptes bancaires sont difficiles à obtenir et la nature tokenisée de la cryptomonnaie a considérablement poussé les paiements P2P sûrs et rapides. Pour tous les types de clients – à la fois professionnels et particuliers – la nature sans friction et sans frontières de la cryptomonnaie est parfaite pour les paiements transfrontaliers. Enfin, dans un monde à faible rendement, une partie de la nouvelle capacité de prêter et d’investir dans la crypto avec des rendements élevés est une alternative passionnante. Crypetrium a récemment permis le jalonnement via Uniswap pour ouvrir ces opportunités aux clients de détail qui ne peuvent pas facilement accéder aux plateformes DeFi.

De quelles manières Trad-fi et DeFi se mélangent-ils pour créer la prochaine expérience en finance ?

Nous n’en sommes qu’aux premiers jours, mais nous voyons plusieurs domaines où la convergence se produit. Chez Crypterium, nous permettons le paiement et le paiement en partenariat avec des banques traditionnelles et des sociétés émettrices de cartes – notre propre carte Visa Europe est particulièrement populaire. Nous voyons également de plus en plus d’acteurs tels que Paypal et Visa proposer la crypto comme alternative de paiement. MasterCard a récemment annoncé une alliance passionnante avec Bakkt, par exemple. Du côté des investissements, les banques d’investissement et les gestionnaires de fonds proposent la cryptomonnaie comme actif alternatif.

Quels pays mènent la charge en matière de réglementation de la cryptomonnaie ?

La réglementation est un domaine « chaud » de la cryptomonnaie. Les régulateurs s’inquiètent du blanchiment d’argent ou des clients non éduqués qui perdent beaucoup d’argent. À un niveau plus large, les banques centrales sont préoccupées par la « privatisation » de la monnaie. Une approche consiste à interdire la crypto comme la Chine, mais tous les pays ne peuvent pas contrôler et gérer cela. D’autres pays comme l’Inde sont timides dans leur ouverture. Les États-Unis ont été très fragmentés et la SEC examine maintenant de toute urgence comment ils ont une approche commune. L’Europe mène sans doute dans une direction qui gère les risques mais tente également de faciliter l’innovation. Des pays comme l’Allemagne et la Suisse ont des politiques et des processus d’enregistrement stricts, mais il est possible de créer des services innovants une fois approuvés. Bien sûr, nous devons éviter la sur-réglementation dans une industrie où l’innovation est rapide et nous n’avons aucune idée réelle de l’endroit où elle va se développer.

Dans tous les cas, il est essentiel de noter le fait que Crypterium a récemment été enregistré par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni pour fournir des services de crypto-monnaie aux citoyens et aux entreprises britanniques (société enregistrée) et est l’une des rares entreprises à ont réussi le processus d’inscription de près de 200 qui ont postulé. Cet enregistrement garantit qu’à mesure que les mesures du Brexit entrent en vigueur, Crypterium peut continuer à fournir ses services de portefeuille crypto, y compris ses cartes Visa crypto et ses fonctions d’échange, à pratiquement tout le monde au Royaume-Uni. Non seulement cela, mais son offre B2B leader sur le marché peut fournir le même niveau de fonctionnalité aux entreprises britanniques. L’enregistrement de la cryptomonnaie FCA est un processus étendu et détaillé qui prend près de 18 mois d’évaluation des politiques et des processus avant que l’approbation ne soit accordée. Ce processus met en évidence la qualité des systèmes et des procédures de conformité appliqués par Crypterium, ainsi que le petit nombre d’entreprises agréées à ce jour.

Voyez-vous les crypto-monnaies prendre complètement le dessus sur le fiat ou agir comme un complément similaire à l’or et à d’autres actifs alternatifs ?

Je pense que les stablecoins ont une réelle opportunité de compléter la finance traditionnelle. Après tout, nous voyons comment le monde peut utiliser efficacement cette technologie avec l’activation de RippleNet des paiements transfrontaliers pour les petites entreprises avec des acteurs conventionnels tels que Santander. Sinon, l’exemple d’un pays comme le Salvador adoptant le Bitcoin comme monnaie légale est vaste et, sans aucun doute, d’autres pays suivront.

Les monnaies numériques de la Banque centrale sont également une idée fascinante – remplaceront-elles les monnaies fiduciaires ? La concurrence entre les banques centrales et le secteur bancaire commercial pose de nombreux problèmes. Pour les investissements, il est trop tôt pour le dire. Le Bitcoin est un actif alternatif lorsque l’inflation est une crainte. Quant à DeFi, sa direction exacte n’est pas claire, même si nous pouvons être sûrs que l’espace se dirige vers un avenir radieux.

Quel rôle joue Crypterium dans le futur des crypto-monnaies ?

Chez Crypterium, notre mission a toujours été de rendre la crypto aussi facile à utiliser que l’argent « normal ». Grâce à nos fonctions de paiement, de paiement et d’échange, c’est exactement ce que nous faisons. Vous pouvez envoyer de l’argent vers un appareil mobile n’importe où dans le monde en quelques clics, et nous avons maintenant appliqué cette philosophie « facile à utiliser » à l’emprunt et à l’investissement dans la crypto. Notre objectif actuel est de fournir un revenu et un avantage maximal en travaillant avec, en stockant et en utilisant des crypto-monnaies. Crypterium a également organisé des promotions récentes et passionnantes autour du jalonnement CRPT sur Uniswap et des gains via le jeton Xen. Enfin, grâce à notre offre B2B, nous permettons aux consommateurs les plus intéressés d’accéder facilement aux services de cryptomonnaie.

Comment convaincre davantage d’investisseurs institutionnels de s’impliquer dans la cryptomonnaie ?

L’intérêt institutionnel augmente déjà beaucoup, et la récente enquête de Chainalysis sur le marché montre que, sur les marchés développés, les grands acteurs (transactions supérieures à 1 million de dollars) représentaient 75% des volumes DeFi à la fin de l’année dernière. Cet intérêt ne devrait pas surprendre, étant donné que les acteurs institutionnels tels que Goldman Sachs et Fidelity voudront offrir un choix à leurs clients via des actifs alternatifs, en particulier dans un monde à faible rendement. Nous voyons également des entreprises de la «nouvelle économie» telles que Square, MicroStrategy et Tesla détenir de grandes quantités de crypto dans leurs bilans, mais elles restent des exceptions pour le moment.

Qu’est-ce qui fait obstacle à l’adoption massive du NFT ?

NFT est un tout autre monde. À l’arrière d’écosystèmes de contrats intelligents tels qu’Ethereum, nous pouvons créer toutes sortes de NFT. Actuellement, nous expérimentons des œuvres d’art et des objets de collection dans l’espace NFT. Dans ma jeunesse, nous avons collecté et échangé des cartes papier des meilleurs joueurs de football – maintenant vous pouvez le faire numériquement. Récemment, un groupe s’est formé pour acheter une copie du monde physique de la Constitution américaine.

C’est un marché tellement nouveau, et l’idée de ce que vaut vraiment quelque chose est si incertaine que, pour le moment, je pense que les NFT ont de la place pour évoluer et se stabiliser. Même ainsi, les NFT sont là pour rester dans le cadre de notre nouveau monde numérique, et nous pouvons imaginer qu’ils soient utilisés dans des jeux virtuels, pour échanger des biens virtuels et pour de l’argent numérique – toutes les fonctionnalités qui font partie du « métavers » très médiatisé. »

Encore une fois, nous ne savons pas vraiment où tout cela mènera, mais les crypto-monnaies sont là pour rester sous une forme ou une autre en tant que moyens de paiement plus faciles. Les rendements que DeFi peut supporter de manière désintermédiée sont suffisamment attractifs pour susciter l’intérêt des institutionnels et des consommateurs. Ensuite, nous avons les NFT qui accélèrent le monde en plateformes numériques. Tout cela est tellement excitant et inconnu, et Crypterium continuera de remplir sa mission de rendre tous ces services facilement accessibles au consommateur intéressé. Notre prochaine étape consiste à commencer à travailler activement aux États-Unis, à lancer une carte Visa américaine l’année prochaine et à étendre notre présence locale.