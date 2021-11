Le prix du TRON démarre un rallye de 20% alors que TRX brise la ligne de tendance vitale | Cryptomonnaie

Le prix du TRON a franchi une ligne de tendance baissière le 29 novembre, signalant le début d’une nouvelle tendance haussière.

Une légère baisse à 0,09 $ est probable avant que TRX ne remonte à 0,109 $.

Une clôture quotidienne en dessous de la zone de demande de 0,082 $ à 0,087 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du TRON a connu une baisse de deux semaines qui s’est terminée récemment par une augmentation de la pression d’achat. Cette décision suggère que TRX a lancé une tendance haussière et devrait continuer à la hausse.

Le prix du TRON semble atteindre des sommets plus élevés

Le prix du TRON s’est corrigé de 30 % au cours des deux dernières semaines et a atteint un creux de 0,089 $. La connexion des sommets oscillants entre le 22 et le 29 novembre à l’aide d’une ligne de tendance révèle une ligne de tendance baissière et un niveau de résistance en baisse. Une augmentation potentielle de la pression d’achat a inversé la tendance et franchi cet obstacle, propulsant TRX de 7,7 % là où il se négocie actuellement – 0,096 $. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que TRON baisse et reteste le niveau de support de 0,092 $ avant de se lancer fermement.

Le niveau de résistance immédiat à 0,10 $ est le premier obstacle que TRX rencontrera après une hausse de 10 %. Le franchissement de cette barrière permettra au prix TRON de retester le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 0,109 $. Ce mouvement indiquera une reprise de 20% par rapport à la position actuelle et c’est probablement là que la reprise fera face à un moment décisif.

Si la pression d’achat continue d’augmenter, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du TRON teste à nouveau le niveau de retracement de Fibonacci à 62% à 0,11 $ ou le suivant à 0,12 $.

Graphique TRX/USDT sur 4 heures

Le prix du TRON doit rester au-dessus du niveau de support de 0,92 $, un échec à le faire indiquera un manque de pression d’achat et poussera TRX vers la zone de demande quotidienne, allant de 0,082 $ à 0,087 $.

Tant que TRX reste au-dessus de cette zone de support, les acheteurs peuvent faire leur retour. Cependant, une clôture quotidienne en dessous de 0,082 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.