Le prix Dogecoin pourrait voir des gains de 400% si les détenteurs de DOGE se regroupent | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin évolue latéralement après une cassure d’un modèle en triangle descendant.

Un mouvement potentiel de 400% à 1,08 $ se heurtera à des obstacles jusqu’à 0,35 $, au-delà desquels DOGE devrait se rallier rapidement.

Les métriques en chaîne suggèrent une augmentation des transactions importantes et un changement de paradigme dans la nature des détenteurs.

Le prix du Dogecoin est à un point de basculement crucial dans son évolution avec le potentiel pour qu’il déclenche un mouvement volatil massif. Il existe cependant des obstacles qui rendront difficile l’atteinte de l’objectif visé, d’un nouveau record historique.

Prix ​​Dogecoin aux niveaux de réussite ou de rupture

Le prix Dogecoin a mis en place trois hauts inférieurs et deux bas plus élevés, qui, lorsqu’ils sont connectés à l’aide de lignes de tendance, révèlent un triangle descendant. Cette formation technique prévoit une hausse de 361% à 1,09 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et bas au point de rupture à 0,24 $.

DOGE a franchi l’hypoténuse du triangle le 18 octobre à 0,24 $. Depuis ce point, la pièce meme a eu du mal à monter en flèche mais a échoué.

Fait intéressant, le prix Dogecoin a évolué latéralement et a retesté le niveau de support de 0,193 $ trois fois depuis le 3 août avec la dernière révision le 26 novembre. Cela a créé une configuration à triple pression, une formation technique haussière qui prévoit un renversement de tendance.

Depuis que Shiba Inu a volé la vedette à DOGE, les choses ont été calmes et consolidées pour la pièce de monnaie originale. Si la pression d’achat augmente, cependant, poussant le prix Dogecoin à franchir le niveau de 0,29 $ à 0,35 $, et qu’il produit une clôture quotidienne au-dessus, cela déclenchera une tendance haussière.

Dans ce scénario, cela permettra aux teneurs de marché de collecter la liquidité du stop de vente se situant au-dessus de 0,35 $. Ce développement permettra à DOGE de créer une plate-forme pour la prochaine étape à 0,44 $.

Supprimer cet obstacle ouvrira la voie pour retester le niveau record actuel du prix Dogecoin à 0,74 $. Selon cette prédiction, DOGE pourrait étendre son rallye haussier à 1,09 $, son objectif prévu. En raison de la récente baisse, cette hausse représentera un gain de 400 % par rapport à la position actuelle à 0,22 $.

Graphique DOGE/USDT 1 jour

Comme mentionné précédemment, Shiba Inu semble avoir détourné le battage médiatique, les investisseurs et le capital de Dogecoin, affectant son prix, mais les choses semblent s’inverser, certaines mesures en chaîne suggérant qu’un renversement du récit est possible.

Les métriques en chaîne prédisent un avenir radieux

L’examen des données de transaction raconte une histoire sur la nature des investisseurs. Les transactions importantes suivent les transferts de 100 000 $ ou plus. Une augmentation de cette métrique sert de proxy pour les institutions et leur thèse d’investissement.

Au cours des six derniers mois, le nombre de ces transactions a augmenté de 70,7 %, passant de 1 570 à 2 680. Cette augmentation de la métrique suggère que les investisseurs fortunés commencent à s’intéresser à DOGE aux niveaux de prix actuels.

Grand tableau des transactions DOGE

Alors que la métrique ci-dessus donne un aperçu des investissements potentiels, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre où des blocages importants sont présents. Cet indice fondamental révèle que le DOGE sera confronté à de formidables défis allant de 0,30 $ à 0,34 $. Ici, environ 500 000 adresses qui ont acheté 47 milliards de DOGE sont « hors de la monnaie » et sont susceptibles de se vendre à l’équilibre, augmentant ainsi la pression de vente.

Si les acheteurs surmontent cette hausse de la dynamique de vente et produisent une clôture quotidienne supérieure à 0,35 $, cela effacera la demande quotidienne mentionnée ci-dessus. Cette décision ouvrira également la voie aux teneurs de marché pour collecter des liquidités.

Dans l’ensemble, cette métrique en chaîne promeut également une idée haussière pour DOGE avec une éventualité que l’élan haussier pousse la pièce meme au-dessus de 0,35 $.

Carte DOGE GIOM

Alors que les métriques en chaîne décrites ci-dessus servent de vent arrière à la thèse haussière, les nouvelles adresses rejoignant le réseau y ajoutent une brèche. Cette mesure montre que les nouveaux utilisateurs rejoignant le réseau Dogecoin au cours des six derniers mois ont diminué de 34,7%, passant de 34 320 à 22 380.

Cette réduction indique que malgré les entrées de capitaux observées dans la métrique des grandes transactions, une majorité d’investisseurs ne sont pas encore intéressés par DOGE. Ainsi, cette divergence entre les nouvelles adresses et le grand tableau des transactions peint l’indécision.

Tableau des nouvelles adresses DOGE

L’écart remarqué ci-dessus peut être expliqué dans le graphique des détenteurs qui montre un changement de paradigme. En novembre 2020, la composition des investisseurs DOGE était de 74,2% de détenteurs (1+ ans), de 18,6% de Cruisers (1 mois à 1 an) et de 7,2% de traders (moins d’un mois). En novembre 2021, cette composition a changé et montre que les croiseurs dominent actuellement avec une participation de 50,7 %, tandis que les détenteurs sont tombés à 42,1 %.

Cette diminution drastique des détenteurs à long terme suggère que ces investisseurs ont distribué leurs avoirs au cours de la dernière année, ce qui indique une pression de vente accrue, ce qui ajoute du crédit aux performances médiocres de DOGE au cours de la période.

En résumé, si les détenteurs à long terme cessent de se décharger de leurs avoirs DOGE, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin commence à gonfler.

Tableau de propriété DOGE

D’un autre côté, si la pression de vente augmente, faisant tomber le prix Dogecoin en dessous du niveau de support de 0,193 $, cela conduira à un nouveau test de la base du triangle descendant à 0,16 $. Si les traders produisent un chandelier quotidien en dessous de cette barrière cruciale, cela ouvrira DOGE à un crash massif de 45% à 0,09 $, avec un arrêt au stand potentiel à 0,12 $.