Bitcoin de nouveau sur la défensive alors que le PDG de Moderna met en garde contre une efficacité réduite du vaccin | Cryptomonnaie

Le sentiment des marchés financiers est revenu au risque mardi après que le PDG du fabricant de médicaments Moderna a mis en garde contre une baisse importante de l’efficacité du vaccin contre la nouvelle variante COVID Omicron.

Bitcoin a glissé de 2,5%, atteignant des creux de moins de 56 000 $, tandis que les contrats à terme liés au S&P 500 ont baissé de 1,2%. Le taux de change dollar australien-dollar américain (AUD/USD) est tombé à un plus bas de 12 mois à 0,7092, et le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a pénétré le plus bas de vendredi de 1,47% alors que les obligations d’État ont attiré la demande de valeur refuge.

Stéphane Bancel, PDG de Moderna, a déclaré au Financial Times que les vaccins actuels seront probablement beaucoup moins efficaces contre la nouvelle variante. Bancel a ajouté que les sociétés pharmaceutiques pourraient prendre des mois pour produire des vaccins à grande échelle pour contrer Omicron.

Les commentaires de Bancel ont ravivé les inquiétudes concernant la trajectoire de la pandémie, torpillant la récupération des actifs à risque. Lundi, la bonne humeur est revenue sur les marchés de la crypto et des actions après que des rapports ont indiqué que les patients d’Omicron en Afrique du Sud présentaient des symptômes extrêmement légers. En outre, le président américain Joe Biden a déclaré que la nouvelle variante est une » source de préoccupation » et » non une cause de panique « , excluant les restrictions de verrouillage économiquement douloureuses. Le bitcoin s’est écrasé de près de 9% à 53 600 $ vendredi après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré qu’Omicorn était une variante préoccupante.

Il existe un consensus sur le marché selon lequel les décideurs fourniraient un soutien illimité aux prix des actifs si la situation s’aggravait, entraînant des blocages. Cependant, cela mettrait les gouvernements et les banques centrales dans une situation difficile. L’inflation étant déjà plus élevée que prévu dans le monde, les blocages et davantage de mesures de relance pourraient entraîner une stagflation, une période caractérisée par une croissance faible et des pressions élevées sur les prix. Bien que le bitcoin soit largement perçu comme un actif de réserve de valeur, il reste vulnérable à la faiblesse des actifs sensibles à la croissance comme les actions.

Certains investisseurs en crypto semblent inquiets des perspectives d’une baisse prolongée des prix et semblent transférer des pièces vers des bourses. Les données suivies par Glassnode montrent que les échanges centralisés ont reçu plus de 24 950 BTC au cours des quatre derniers jours, comme en témoigne l’augmentation du nombre de pièces détenues dans les adresses d’échange. Les investisseurs déplacent généralement des pièces vers des bourses lorsqu’ils ont l’intention de liquider leurs avoirs.

Alors que la dernière hausse des soldes de change n’est guère substantielle, une hausse continue pourrait signaler une baisse plus importante. Bitcoin a fortement chuté en mai après que le nombre de soldes de change a violé la tendance à la baisse de l’année.