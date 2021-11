Lancement du protocole de confidentialité Ethereum Tornado Cash sur L2 Arbitrum | Cryptomonnaie

Une fois entièrement déployés, les utilisateurs pourront effectuer des transactions privées via le populaire mélangeur Tornado Cash sur les réseaux Arbitrum Layer Two.

Tornado Cash est sur le point de recevoir un coup de pouce alors que le protocole de confidentialité se prépare à être déployé sur le réseau Ethereum de couche deux Arbitron.

Les contrats intelligents de Tornado Cash sont prêts à être déployés sur le réseau de mise à l’échelle Arbitrum Layer 2 suite aux contributions de la communauté pour assurer la stabilité du protocole.

L’annonce du 29 novembre a expliqué que le déploiement sur Arbitrum « permettra aux utilisateurs de profiter de tous les avantages qu’une couche 2 peut offrir, les transactions moins chères étant le plus grand avantage comparatif ».

Tornado Cash est un protocole de mixage Ethereum (ETH) entièrement décentralisé. Tornado Cash masque le chemin emprunté par les jetons tels que l’ETH de l’expéditeur au destinataire, offrant des transactions totalement privées sans avoir besoin d’utiliser des pièces axées sur la confidentialité.

Les réseaux de couche deux sur Ethereum offrent des transactions plus rapides et des frais moins chers tout en bénéficiant de la sécurité et de la décentralisation d’Ethereum.

L’équipe de Tornado Cash pense que le déploiement sur Arbitrum permettra à davantage d’utilisateurs d’effectuer des transactions crypto privées tout en évitant les frais de gaz élevés d’Ethereum. Selon l’équipe, les transactions L2 devraient être environ 95% moins chères que celles sur L1 Ethereum.

Pour utiliser Tornado Cash sur Arbitrum, les utilisateurs doivent d’abord envoyer des jetons ETH, ERC-20 et ERC-721 d’Ethereum à Arbitrum via le pont Arbitrum.

Arbitron est actuellement le plus grand L2 sur Ethereum avec une valeur totale verrouillée de 2,68 milliards de dollars, représentant 39% de la part de marché L2. C’est juste derrière les 1,38 milliard de dollars de TVL de Boba Network, faisant de Boba et Arbitrum les deux seuls L2 avec plus d’un milliard de dollars de TVL, selon L2Beat.

Le nombre d’adresses uniques sur Arbitrum n’a cessé de croître depuis septembre et s’élève à 291 876 au moment de la rédaction de cet article. Tornado Cash a 847 millions de dollars en TVL selon DeFiPulse.

Tel que rapporté par Cointelegraph, Tornado Cash a dévoilé son jeton de gouvernance TORN en décembre 2020 et les a largués aux utilisateurs en février 2021.