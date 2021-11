Le réseau Bitcoin règle en moyenne 95 000 $ pour chaque 1 $ de frais | Cryptomonnaie

L’efficacité du règlement de la valeur du réseau Bitcoin s’est régulièrement améliorée ces derniers temps, avec davantage de règlements pour des frais inférieurs.

Au cours de la semaine dernière, le réseau Bitcoin a transféré ou réglé une valeur moyenne de 95 142 $ pour chaque dollar de frais.

L’efficacité du règlement en chaîne a progressivement augmenté depuis mai, à mesure que davantage de mouvements ont été déplacés sur le réseau pendant le cycle haussier.

L’analyste en chaîne Dylan LeClair a fait l’observation en utilisant les données du fournisseur d’analyse Glassnode. La valeur est dérivée en divisant le volume de transaction moyen par les frais.

Les frais de règlement final s’élevaient à seulement 0,00105% de la valeur totale transférée de 451,3 milliards de dollars.

Selon CryptoFees, Bitcoin est septième dans la liste des réseaux classés par frais de transaction quotidiens. Sa moyenne sur sept jours est d’environ 678 000 $, ce qui la place derrière Ethereum, Uniswap, Binance Smart Chain, SushiSwap, Aave et Compound.

La plate-forme de suivi des frais rapporte actuellement qu’Ethereum traite actuellement 53 millions de dollars de frais quotidiens, 98,7% de plus que le réseau Bitcoin. Bitcoin et Ethereum ne doivent pas être comparés en termes de règlement de valeur et de frais car ce sont deux entités différentes – le premier est un actif de réserve de valeur et le second un contrat intelligent et un réseau d’applications décentralisé.

Le volume de transaction moyen d’Ethereum divisé par les frais s’élève à seulement 139 $ en valeur transigée par dollar de frais.

L’efficacité de règlement du réseau Ethereum a diminué au fur et à mesure que la valeur du réseau s’est accrue et qu’une demande beaucoup plus importante lui a été adressée, en particulier avec la montée en puissance des DeFi et des NFT au cours des 18 derniers mois.

Selon Bitinforcharts, les frais de transaction moyens sur le réseau Bitcoin sont actuellement d’environ 2,13 $. Comparativement, les frais moyens du réseau Ethereum s’élèvent à 42,58 $. Comme l’a rapporté Cointelegraph hier, les frais de transaction Bitcoin ont baissé de plus de 50% cette année.

L’écart des frais de transaction moyens entre les deux réseaux se creuse à partir de fin juillet.

Frais de tx BTC et ETH moyens, 6M – Bitinfocharts.com

Les problèmes de frais de réseau d’Ethereum peuvent être contournés en utilisant des réseaux de couche deux qui ont connu une forte adoption au cours des deux derniers mois avec une valeur totale presque record de 6,87 milliards de dollars selon L2beat.