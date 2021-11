Trois facteurs majeurs négligés pour lesquels le prix d’Ethereum est sur le point de monter en flèche | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum continue de se consolider après avoir enregistré un nouveau record historique mais se prépare à décoller.

Il y a trois raisons principales pour lesquelles l’offre d’ETH diminue rapidement, ce qui pourrait faire monter les prix.

Le modèle technique dominant suggère qu’Ethereum vise à marquer 6 300 $ ensuite.

Le prix de l’Ethereum s’est consolidé après que la deuxième plus grande crypto-monnaie a enregistré un nouveau sommet historique le 10 novembre. Bien que l’ETH ait évolué latéralement, quelques facteurs suggèrent que le jeton pourrait se préparer à un décollage massif.

L’offre d’Ethereum s’épuisant à un rythme rapide

Voici quelques facteurs qui limitent actuellement l’offre globale en circulation d’Ethereum, ce qui pourrait continuer à faire grimper le prix de l’ETH pour cibler de plus grandes aspirations.

Au cours des dernières années, Ethereum est devenu l’acteur majeur en termes de développement de smart contract sur son réseau. Une grande majorité d’Ether est placée dans des contrats intelligents sur le réseau, avec près de 27% de son offre, atteignant 143 milliards de dollars ou près de 32 000 000 ETH. Sur les 27% de pièces placées dans des contrats intelligents, 77% sont bloqués dans la finance décentralisée (DeFi).

ETH dans les contrats intelligents

L’offre d’Ether sur les bourses atteint presque son plus bas niveau depuis trois ans, une tendance qui a commencé fin 2020. Seulement 12% de l’offre totale d’Ethereum est sur les bourses, contre 17,3% au début de l’année. Le faible solde des bourses suggère que les investisseurs n’envisagent pas de vendre, ce qui pourrait assécher la liquidité et la volatilité de l’ETH.

ETH sur les échanges

L’offre réelle d’Ethereum en circulation est assez inférieure à ce que l’on croit généralement. Plus de 50% de l’offre totale d’Ethereum n’a pas été déplacée depuis plus d’un an. Seulement 20% de l’offre d’ETH a été enregistrée comme active depuis le 1er octobre.

Ondes ETH HODL

EIP-1550, qui a introduit un mécanisme de brûlage des frais, a supprimé plus d’un million d’ETH en circulation en seulement trois mois après son lancement, ce qui a entraîné la combustion de près de 1% de l’offre totale.

Le prix d’Ethereum vise 6 300 $

Les fondamentaux et les techniques sous-jacents d’Ethereum indiquent un avenir haussier. Le prix de l’Ethereum a présenté un modèle en forme de tasse et de poignée, avec un mouvement mesuré d’une hausse de 58% vers 6 340 $ à partir de l’encolure du modèle technique en vigueur.

Alors que l’ETH s’est tranché au-dessus de la ligne de cou à 3 971 $ le 20 octobre, le jeton a rencontré des difficultés pour atteindre l’objectif optimiste. Tant que le prix de l’Ethereum reste au-dessus de la ligne de cou, la prédiction haussière reste sur le radar.

Les investisseurs doivent noter que le prix d’Ethereum a récemment récupéré la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours à 4 373 $ comme support, ajoutant du carburant à une reprise potentielle. Le prochain obstacle à surmonter pour l’ETH est le sommet du 16 novembre à 4 553 $, puis le sommet du 15 novembre à 4 757 $ avant de tenter d’atteindre son record à 4 880 $.

Graphique journalier ETH/USDT

Si un pic d’ordres de vente se produit, le prix Ethereum découvrira un support immédiat au SMA de 21 jours à 4 373 $, puis au SMA de 50 jours à 4 279 $. Une emprise supplémentaire émergera au niveau de retracement de 78,6 % de Fibonacci à 4 211 $, puis au plus bas du 23 novembre à 4 050 $.