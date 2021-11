Le prix d’Uniswap envisage une hausse de 20 % si UNI parvient à franchir cet obstacle crucial | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap est sur le point de retester 25 $ après la récente baisse.

Les mesures sur la chaîne suggèrent une navigation en douceur, à l’exception de la résistance massive à 20,84 $.

Une clôture quotidienne en dessous de 17,75 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Uniswap renverse sa tendance à la baisse et est sur le point d’atteindre des sommets plus élevés. L’optimisme autour d’UNI survient alors que les investisseurs s’attendent à ce que le prix UNI augmente rapidement, car le marché de la cryptomonnaie connaît également une légère reprise.

Le prix Uniswap poursuit son ascension

Le prix Uniswap a augmenté d’environ 11% au cours des dernières 24 heures après avoir franchi le creux de 18,73 $. Cette reprise est susceptible de combler l’écart de juste valeur (FVG) qui s’étend jusqu’à 21,13 $ et de faire une course au niveau de résistance de 22,36 $.

La liquidité stop d’achat restant au-dessus de ces sommets sera la première cible des teneurs de marché. Au-delà de cette zone se trouve un autre FVG, s’étendant de 22,49 $ à 24,51 $. Ainsi, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’UNI parcoure facilement ce domaine. Se reposer au-dessus des 24,78 $ est une autre série d’arrêts d’achat que les teneurs de marché cibleront.

Cette montée en puissance constituera une augmentation de 20% du prix Uniswap.

Graphique UNI/USDT sur 4 heures

Les données techniques indiquent une perspective haussière pour le prix Uniswap, et les mesures en chaîne suggèrent également une perspective similaire. Prenez, par exemple, le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté UNI au cours du mois dernier. Puisque cet indicateur oscille autour de -5%, il indique que les investisseurs sont à perte. Cette zone est l’endroit où les acteurs du marché accumulent les actifs, ce qui suggère qu’il s’agit d’un excellent endroit pour voir les prix d’UNI augmenter.

Graphique UNI MVRV 365 jours

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Uniswap, il y a un obstacle auquel les traders seront confrontés dans son parcours ascendant. Le modèle In/Out of the Money Around Prix (IOMAP) d’IntoTheBlock montre un groupe massif d’investisseurs sous-marins à 20,84 $. Ici, environ 6 680 adresses ont acheté près de 183 millions d’adresses UNI.

Ces investisseurs « hors de la monnaie » sont susceptibles de constituer une menace pour la reprise car ils pourraient vendre leurs avoirs à l’équilibre. Par conséquent, l’effacement de ce niveau supprimera la pression de vente et déclenchera une hausse du prix Uniswap.

Carte UNI IOMAP

Un rejet à 20,84 $ qui entraîne une correction du prix Uniswap à 18,73 $ sera discutable et indiquera que les vendeurs deviennent fous. Dans une telle situation, si UNI produit une clôture quotidienne en dessous de 17,76 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.