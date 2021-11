Le protocole DeFi Bancor publiera la V3, introduisant des frais d’essence inférieurs et une prise en charge multichaîne | Cryptomonnaie

Protocole de négociation décentralisé Bancor lancera sa troisième version, introduisant des mises à niveau importantes de sa plate-forme.

La mise à jour introduira des frais d’essence inférieurs, une prise en charge multichaîne et une composition automatique pour les récompenses de jalonnement pour ses utilisateurs.

BancorDAO votera pour l’activation de la première phase, Dawn.

La plate-forme d’échange décentralisée Bancor a récemment révélé de nouveaux détails sur la troisième version de son protocole. Bancor 3 introduira de nouvelles fonctionnalités, notamment des frais réduits et la composition automatique des récompenses de jalonnement, entre autres.

Bancor va lancer la troisième version de son protocole

Protocole de négociation décentralisé Bancor se concentrera sur la création d’un écosystème « définir et oublier » pour le jalonnement de jetons sur la plate-forme. La mise à niveau introduira la composition automatique pour les récompenses de jalonnement. Les fournisseurs de liquidités sur la bourse pourront gagner plus de jetons de réseau Bancor (BNT) et de jetons jalonnés.

Les utilisateurs de la plate-forme auront accès à une protection complète contre les pertes impermanentes sur Bancor 3 dès qu’ils commenceront à jalonner leurs jetons. La version actuelle n’offre la fonctionnalité qu’après 100 jours de jalonnement.

Bancor 3 verra également l’ajout d’un Omnipool qui permettra d’effectuer toutes les transactions sur la plate-forme en une seule transaction, ce qui pourrait voir une augmentation de l’efficacité et réduire les frais de gaz. BNT était auparavant tenu de traiter les transactions. La fonction Omnipool permettra aux stratégies d’apport de liquidités sur le protocole de devenir plus efficaces en termes de capital.

Un concept « Infinity Pools » sera également introduit et Bancor supprimera les limites de taille pour tous les pools de liquidités du protocole. La nouvelle fonctionnalité mettra fin aux limites de dépôt tout en établissant une liquidité de négociation utilisée pour la tenue de marché et une liquidité superflue qui sera utilisée pour les stratégies de rémunération internes et externes.

Bancor 3 assistera également à l’ajout de la prise en charge de la multichaîne et de la couche 2, ainsi qu’à une protection tierce contre les pertes impermanentes. Chainlink Keepers sera également intégré au protocole pour permettre une gravure efficace des jetons.

Il y aura trois phases distinctes pour le lancement de la V3, appelées Dawn, Sunrise et Daylight. La première phase verra toutes les nouvelles fonctionnalités entrer en ligne dès son déploiement. Le code de Dawn devrait être open source dans les semaines à venir via une prime de bogue publique et sera activé via un vote de BancorDAO.

Prix ​​du BNT bloqué dans une fourchette étroite

Le BNT a formé un modèle de canal parallèle descendant sur le graphique en données de 4 heures, suggérant une tendance baissière à court terme. Le jeton de réseau Bancor a du mal à trancher les résistances, ce qui entraîne une nouvelle consolidation.

La configuration graphique dominante suggère une perspective légèrement baissière pour le BNT car il n’a pas pu dépasser la limite supérieure du canal parallèle.

Il semble que la première ligne de défense pour le jeton se situe à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 sur quatre heures à 3,98 $, puis à la SMA sur 21 quatre heures à 3,90 $, avant qu’un support supplémentaire n’émerge à la limite médiane de la règle technique en vigueur. modèle à 3,74 $.

Graphique de 4 heures BNT/USDT

Cependant, si BNT parvient à inverser la période de sous-performance, la première barrière de résistance émergera à la SMA de 100 quatre heures à 4,09 $, puis à la ligne de tendance supérieure du graphique à 4,16 $.