Prédiction des prix des crypto-monnaies: Ethereum, Shiba Inu & Bitcoin – American Wrap 29 novembre | Cryptomonnaie

Ethereum sort d’un fanion haussier et vise un nouveau sommet historique à 5 000 $

Ethereum (ETH) semble être de retour vers de nouveaux sommets, après le ralentisseur de vendredi alors que les marchés mondiaux ont poussé tous les actifs à risque à la baisse. Au cours du week-end, les investisseurs ont réévalué la situation et acheté la baisse de plusieurs crypto-monnaies, dont Ethereum. Attendez-vous à une reprise rapide de la tendance haussière, effaçant la correction de vendredi, et recherchez de nouveaux sommets historiques d’ici la fin de cette semaine.

Le prix de Shiba Inu se prépare à une cassure de 125 % à 0,000089 $

Shiba Inu (SHIB) a suivi une tendance baissière pendant presque tout le mois de novembre. Après avoir atteint le plus bas du mois vendredi, avec des marchés mondiaux en mode panique, les investisseurs pourraient repérer des opportunités d’achat alors que les inquiétudes concernant la nouvelle variante de Covid ont commencé à s’atténuer. Attendez-vous à ce que la reprise du côté acheteur se poursuive et signale le début d’une nouvelle tendance haussière à plus long terme vers 0,00008870 $.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto se redressent alors que les acheteurs reviennent

La reprise des prix du Bitcoin après le crash induit par COVID semble bien se dérouler. Ethereum et Ripple suivent rapidement la grande crypto et sont également sur la voie de la récupération.