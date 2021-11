Le prix de Polkadot trouve un support stable qui pourrait aider le DOT à reprendre sa course haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot trouve des acheteurs dans une zone de support principale.

Un cycle de correction de trois semaines est terminé et la reprise du marché haussier est probable.

De nouveaux sommets historiques sont en vue.

Le prix de Polkadot a un graphique hebdomadaire Ichimoku très sain, montrant un support important. Comparé à ses pairs, le prix de Polkadot est confronté à des risques de baisse limités.

Le prix du polkadot rebondit, une nouvelle poussée vers 70 $ probable

Le prix de Polkadot a récemment mis fin à une forte vente déclenchée par un cycle puissant dans l’analyse de Gann connu sous le nom de « cycle de la mort ». Le « cycle de la mort » est un cycle de sept semaines (49 à 52 jours) qui, selon Gann, pourrait mettre fin à tout mouvement montrant un mouvement de prix persistant sur une pente élevée. De plus, une correction de trois semaines après le « cycle de la mort » est la période de réversion la plus courante.

Polkadot se négocie contre la combinaison de niveaux de support la plus puissante possible sur son graphique hebdomadaire. Le point de contrôle du volume 2021 et l’hebdomadaire Kijun-Sen partagent la zone de valeur de 33,50 $, qui est exactement là où Polkadot a rebondi. Pour confirmer maintenant une reprise de la tendance haussière précédente, le prix de Polkadot devra revenir et clôturer au-dessus du Tenkan-Sen hebdomadaire à 42,00 $.

L’indice de force relative montre un certain soutien initial contre le premier niveau de survente du marché haussier (50). Si 50 tient, alors un fond peut être pour Polkadot. De plus, l’indice composite a généré une divergence haussière cachée – une condition qui est souvent un précurseur d’une reprise d’un marché haussier antérieur.

Graphique Ichimoku hebdomadaire DOT/USDT

Cependant, des pressions à la baisse et des risques subsistent pour le prix de Polkadot. Si la zone de valeur de 33,50 $ échoue en tant que support, la prochaine zone de support à surveiller est le sommet du Cloud (Senkou Span A) à 29,50 $. Toute clôture quotidienne ou hebdomadaire en dessous de 29,50 $ pourrait déclencher une pression de vente plus rapide et plus profonde, car le profil de volume s’amincit et les prix baissent. En d’autres termes, plus le prix Polkadot inférieur passe en dessous de 29,50 $, plus il est rapide et facile pour lui de faire de nouvelles baisses.