Le soutien des prix Chainlink s’affaiblit, LINK risque une correction de 30% | Cryptomonnaie

Le prix du maillon de chaîne est positionné au-dessus de son niveau de support final avant qu’une baisse massive de 30% ne se produise.

La résistance de la clé doit être brisée pour éviter un effondrement.

Les niveaux des oscillateurs et l’action des prix soutiennent un rebond après la vente.

Le prix des maillons de chaîne a chuté de plus de 40 % depuis le 10 novembre, ce qui représente trois semaines d’intense pression de vente. Cependant, les traders recherchent un sursis, car décembre approche à grands pas. Les traders, quant à eux, attendent un support pour céder la place à une nouvelle baisse des prix.

Le prix du maillon de chaîne doit contenir 22 $ pour continuer à augmenter

L’action des prix Chainlink, comme la plupart des crypto-monnaies à capitalisation boursière supérieure, risque de subir une baisse importante. Chainlink est actuellement dans la condition commerciale la plus faible depuis le 5 juin 2021. Toutes les conditions nécessaires à une cassure baissière idéale d’Ichimoku sont présentes :

1. Courant proche sous le Tenkan-Sen.

2. Clôture actuelle en dessous du Kijun-Sen.

3. Fermeture actuelle sous le nuage (Senkou Span A et Senkou Span B).

4. Chikou Span sous les chandeliers et dans un espace ouvert.

5. Future Senkou Span A en dessous de Future Senkou Span B.

Les traders ont un chemin difficile à parcourir s’ils veulent revenir à un marché haussier. La première zone de résistance à venir est de 25,80 $, où existent le retracement quotidien Tenkan-Sen et 50% Fibonacci. Au-dessus de ce niveau de résistance, le prix Chainlink sera confronté à la résistance la plus puissante au point de contrôle du volume 2021 et à Senkou Span B (le niveau Ichimoku le plus fort) à 27,50 $. Le rejet à l’un de ces deux niveaux de résistance pourrait déclencher une nouvelle vente et un autre test du support final de Chainlink à 22 $.

Graphique Ichimoku journalier LINK/USDT

Étant donné que l’oscillateur Optex Bands affiche le prix de Chainlink à des niveaux extrêmement bas, le risque de baisse peut être limité. De plus, il existe désormais une divergence haussière régulière entre le graphique des prix et l’indice composite. L’indice de force relative montre que Chainlink est actuellement en dessous du niveau de survente final de 40, cependant, une condition qui pourrait se transformer en un marché baissier.

Le fait de ne pas conserver 22 $ comme support pourrait déclencher une vente rapide vers la zone de valeur de 17 $.