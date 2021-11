Prix ​​XRP au bord de la falaise alors que Ripple fait face à un effondrement imminent | Cryptomonnaie

Le prix du XRP tombe en dessous des niveaux clés d’Ichimoku sur le graphique hebdomadaire.

La divergence de l’oscillateur clé peut suggérer un support à court terme.

La menace d’une baisse de 34% reste cependant probable.

Le prix du XRP a suivi le reste du marché des crypto-monnaies à la baisse au cours du week-end. Les vacances de Thanksgiving aux États-Unis ont donné aux traders de crypto-monnaie et aux investisseurs quelques premiers accords du Black Friday, mais des risques de baisse subsistent.

Le prix du XRP chute en dessous du nuage hebdomadaire Ichimoku, menaçant des conditions de crash flash

Le prix XRP a terminé la clôture hebdomadaire la plus baissière du chandelier au sein du système Ichimoku depuis la semaine du 28 févriere, 2020, la semaine dernière.. Le chandelier a clôturé en dessous de son dernier niveau de support Ichimoku, le Kijun-Sen (0,957 $). XRP a maintenant très peu de structure de support et s’appuiera désormais sur le Chikou Span comme son dernier espoir de support.

La grâce salvatrice pour les traders XRP est l’endroit où le Chikou Span est positionné. Pour qu’une entrée de cassure baissière idéale d’Ichimoku se produise, le Chikou Span doit être sous les corps des chandeliers et dans un espace ouvert. L’espace ouvert est une condition dans laquelle le Chikou Span n’interceptera le corps d’aucun chandelier horizontalement au cours des cinq à dix prochaines périodes. Pour que la condition d’espace ouvert soit précise, le prix XRP devrait clôturer à 0,59 $ ou moins.

Certains signaux d’avertissement haussiers clignotent cependant et pourraient déclencher une couverture par les vendeurs à découvert. Actuellement, le prix du XRP a rebondi sur le retracement Fibonacci de 38,2 % à 0,84 $ pour revenir au-dessus du Kijun-Sen. Un autre facteur contribuant au rebond est le Chikou Span se déplaçant au-dessus du corps des chandeliers pour la première fois depuis le 13 août.e chandelier hebdomadaire.

Graphique Ichimoku hebdomadaire XRP/USDT

Il existe une divergence haussière cachée presque imperceptible entre le graphique en chandeliers et l’indice composite. La divergence haussière cachée se produit lorsqu’un oscillateur crée des plus bas plus bas tandis que le graphique des prix crée des plus bas plus élevés. Valable uniquement si la tendance précédente était à la hausse – une divergence haussière cachée est un indicateur précoce que la tendance haussière précédente se poursuivra. L’indice de force relative, qui maintient les niveaux de survente de 50 et 40 comme support, contribue davantage à un certain soutien à court terme.

Les traders ont finalement besoin que le prix XRP clôture à ou au-dessus du niveau de 1,18 $ pour établir un marché haussier clair et renouvelé.