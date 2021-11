Ethereum sort d’un fanion haussier et vise un nouveau sommet historique à 5 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a perdu 14% de sa valeur marchande dans la tourmente vendredi.

Le prix de l’ETH est sur la voie de la reprise avec une cassure haussière du fanion.

Attendez-vous à ce qu’un rallye émerge alors que les vents arrière attribuent à de nouveaux sommets historiques.

Ethereum (ETH) semble être de retour vers de nouveaux sommets, après le ralentisseur de vendredi alors que les marchés mondiaux ont poussé tous les actifs à risque à la baisse. Au cours du week-end, les investisseurs ont réévalué la situation et acheté la baisse de plusieurs crypto-monnaies, dont Ethereum. Attendez-vous à une reprise rapide de la tendance haussière, effaçant la correction de vendredi, et recherchez de nouveaux sommets historiques d’ici la fin de cette semaine.

Le prix de l’Ethereum atteindra 5 000 $ d’ici la fin de cette semaine

Le prix de l’Ethereum a vu les traders sortir de leurs positions et leurs arrêts s’élever à 4 060 $. Le pivot mensuel a toutefois stoppé les traders dans leur élan et l’ETH n’a pas atteint de nouveau plus bas. Au lieu de cela, les investisseurs ont vu d’énormes opportunités d’achat et ont commencé à accumuler plusieurs crypto-monnaies, redémarrant la tendance haussière globale.

Le prix de l’ETH connaît maintenant une augmentation de la dynamique d’achat avec une réaction instinctive de l’indice de force relative (RSI) pour revenir au-dessus de 50. Les traders cherchent actuellement à retester 4 465 $, un niveau de résistance à court terme qui, une fois débloqué, ouvre le porte vers 4 646 $. Cependant, attendez-vous à ce que ce niveau ne s’effondre pas facilement, car les traders ont l’avantage à la fois du niveau historique et de la ligne de tendance descendante rouge pour mettre en place leurs défenses.

Graphique journalier ETH/USD

Alors que les vents arrière actuels continuent de prendre de la force et de l’élan, attendez-vous à ce que le prix de l’ETH dépasse les 4 465 $ dans les prochains jours. Cela incitera les traders à prendre leurs pertes et à voir la demande côté achat prendre encore plus de vitesse, entraînant un pic rapide vers 5 000,00 $ et de nouveaux sommets historiques en cours de route d’ici la fin de la semaine. Si les traders ne dépassent pas 4 465 $, attendez-vous à une chute à 3 687 $. La ligne de tendance ascendante bleue et le niveau historique significatif coïncident.