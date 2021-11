MicroStrategy reste optimiste sur Bitcoin, achetant 414,4 millions de dollars en BTC | Cryptomonnaie

La plus grande société qui détient publiquement Bitcoin dans son bilan a ajouté 414,4 millions de dollars supplémentaires en BTC.

Depuis que la société de renseignement blockchain a commencé à acheter du Bitcoin, son action a enregistré des gains de 350%.

Alors que le prix du Bitcoin se débat en dessous de 60 000 $, les partisans s’éloignent du public.

MicroStrategy est considérée comme l’une des plus grandes baleines Bitcoin, l’achat de 7 002 BTC a alimenté un récit haussier pour le prix BTC.

MicroStrategy est l’une des plus grandes sociétés qui détiennent publiquement Bitcoin. La société a accumulé du BTC tout au long du mois de novembre, achetant des baisses de Bitcoin.

MicroStrategy est haussier sur Bitcoin et continue d’accumuler

La société d’analyse de données dirigée par Michael Saylor a accumulé du Bitcoin entre le 1er octobre et le 29 novembre. MicroStrategy a révélé l’ajout de 7 002 Bitcoins au portefeuille de la société pour 414,4 millions de dollars, à un prix moyen de 59 187 $ par pièce.

La société détient un total de 121 044 Bitcoins acquis à un prix moyen de 29 534 $ chacun. Le prix du bitcoin s’est rapproché d’un creux de sept semaines en raison des craintes de la nouvelle souche Covid-19, tombant en dessous de 55 000 $.

Depuis que la société a commencé à acquérir Bitcoin, le cours de son action s’est apprécié de plus de 350%.

L’annonce du dernier investissement survient à un moment où l’on craint une nouvelle baisse des prix. Les principaux partisans de l’actif se retirent de l’attention du public.

Jack Dorsey a révélé qu’il démissionnait de son poste de PDG de Twitter. Le CTO Parag Agrawal remplacera le promoteur du BTC Dorsey.

Twitter s’est lancé dans les pourboires et les paiements Bitcoin en 2021 ; le nouveau PDG travaillerait à faire avancer les plans de cryptomonnaie de l’entreprise.

Plus de 87% des adresses de portefeuille contenant Bitcoin sont désormais rentables, sur la base des données d’IntoTheBlock. Près de 3 millions d’adresses sont désormais rentables, et le mouvement haussier de MicroStrategy a alimenté la hausse des prix du BTC et déclenché une hausse.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et pensent que l’actif a touché le fond et se prépare à grimper à 60 000 $.