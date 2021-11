Les traders Solana reviennent sur le marché avec l’intention de pousser le prix du SOL à de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de Solana connaît un renversement haussier au cours du week-end après un risque d’arrêt vendredi.

Le prix SOL voit les traders récupérer du terrain contre les traders et récupérer la SMA de 55 jours.

L’altcoin n’a besoin que de surmonter un obstacle qui empêche de nouveaux sommets historiques.

Vendredi, le prix de Solana (SOL) a connu une baisse de 16%, les marchés étant secoués par les inquiétudes suscitées par une nouvelle variante de Covid. Les investisseurs, cependant, ont profité du week-end pour réévaluer la situation et ont rapidement adhéré à l’action des prix SOL lundi alors que les traders poussaient les prix pour clôturer au-dessus du pivot mensuel à 185 $. Intraday, la hausse a provoqué une reprise de la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 200 $, qui agit comme une rampe de lancement vers de nouveaux sommets historiques à 268 $.

Le prix de Solana pourrait contenir 30% dans une nouvelle tendance haussière

Le prix de Solana était assiégé vendredi avec les marchés mondiaux en retrait en raison des inquiétudes concernant la nouvelle variante de Covid. Mais les investisseurs n’ont pas tardé à écarter ces inquiétudes et ont commencé à acheter avec impatience la baisse au cours du week-end. L’indice de force relative (RSI) est revenu aux niveaux d’avant vendredi et connaît une demande d’achat à des volumes sains et plus importants.

Le prix SOL a récupéré le SMA de 55 jours à 200 $ et l’utilise comme plate-forme de lancement pour attaquer le niveau de 219,75 $. Ce pivot historique montre d’excellents signes de support et de résistance dans le passé, ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter. Une fois que les traders SOL pourront dépasser le niveau supérieur, attendez-vous à un afflux massif d’acheteurs qui voudront prendre le train en marche alors que les prix grimpent vers de nouveaux sommets historiques, semblant désormais inévitables à 267,52 $.

Graphique journalier SOL/USD

Avec le retour du sentiment du marché au risque, cela s’ajoutera aux vents favorables qui pourraient faire remonter le prix du SOL vers ces nouveaux sommets d’ici la fin de cette semaine, un élan haussier pourrait propulser les traders dans une frénésie d’achat. Dans le cas où les acheteurs ne seraient pas en mesure de dépasser les 219,75 $, ils pourraient être évincés de leurs positions avec des baisses poussant le prix vers le pivot mensuel à 185,12 $. Cela déclencherait une vente massive avec le prix du SOL plongeant vers 147 $, où se situe le niveau de support mensuel S1 et la ligne de tendance ascendante orange, qui est susceptible d’agir comme un tampon.