Binance reprend les retraits du DOGE quelques jours après les commentaires d’Elon Musk | Cryptomonnaie

Binance, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde en termes de volumes de transactions quotidiens, a repris les retraits Dogecoin (DOGE) à la suite d’un problème système causé par la mise à niveau du portefeuille DOGE.

L’échange a officiellement annoncé lundi qu’il avait redémarré les retraits DOGE après avoir rencontré un problème majeur où les utilisateurs de Binance n’ont pas pu retirer Dogecoin pendant 17 jours.

De plus, 1 634 utilisateurs sur Binance ont reçu d’anciennes transactions en raison d’un conflit entre plusieurs versions de portefeuille DOGE. Cela s’est produit en raison d’une « combinaison de facteurs improbables » et n’a finalement affecté que Binance. L’échange a écrit:

« En bref, si 1) votre plate-forme avait répertorié DOGE depuis 2019, à la v1.14.0 2) avait des transactions bloquées dans le portefeuille 3) avait mis à niveau le portefeuille vers la v1.14.2 4) ET ensuite mis à jour vers la v1.14.5 – vous pouvez avoir un problème.

« Malheureusement pour Binance, nous avons par inadvertance enfilé l’aiguille avec tous les paramètres ci-dessus, ce qui a entraîné le renvoi des pièces et la création d’un nouveau portefeuille », indique l’annonce.

Binance a souligné qu’« aucune entité n’était en faute », car ni Binance ni le réseau DOGE n’avaient une connaissance préalable du problème.

Le correctif est intervenu après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a soulevé le problème sur Twitter mardi, affirmant que le problème des retraits DOGE de Binance était « louche ». Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré tout de suite que le problème était lié à la dernière mise à niveau du portefeuille DOGE.

Dogecoin est une crypto-monnaie basée sur les mèmes qui est de plus en plus populaire depuis que Musk a commencé à promouvoir activement DOGE sur Twitter en 2020. Au moment de la rédaction, DOGE est la 10e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 27 milliards de dollars. Le prix du DOGE a chuté récemment, Dogecoin ayant chuté de plus de 22% au cours des 14 derniers jours, selon CoinGecko.

Tableau des prix Dogecoin sur 30 jours. Source : CoinGecko