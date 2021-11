Le prix de Shiba Inu se prépare à une cassure de 125 % à 0,000089 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu a vu un nouveau test du plus bas de novembre vendredi.

Le prix du SHIB s’est calmé alors que les marchés réévaluent la situation avec la nouvelle variante de Covid, avec un risque aujourd’hui.

Attendez-vous à ce que le SHIB accélère à mesure que les vents arrière reviennent sur les marchés.

Shiba Inu (SHIB) a suivi une tendance baissière pendant presque tout le mois de novembre. Après avoir atteint le plus bas du mois vendredi, avec des marchés mondiaux en mode panique, les investisseurs pourraient repérer des opportunités d’achat alors que les inquiétudes concernant la nouvelle variante de Covid ont commencé à s’atténuer. Attendez-vous à ce que la reprise du côté acheteur se poursuive et signale le début d’une nouvelle tendance haussière à plus long terme vers 0,00008870 $.

Le prix du Shiba Inu entamera un nouveau cycle de tendance haussière à long terme

Le prix du Shiba Inu a été critiqué vendredi dernier avec des vents contraires massifs dus aux turbulences sur les marchés mondiaux, qui ont amené SHIB à imprimer un nouveau plus bas pour novembre. Au cours du week-end, le sentiment a commencé à s’estomper, alors que les investisseurs pesaient sur un retour du risque après le premier signe que la nouvelle variante de Covid était moins nocive qu’on ne le pensait initialement. Une reprise du volume d’achat est observée dans l’action des prix de ce week-end, le prix SHIB s’éloignant de son plus bas de 0,00003500 $.

Le prix SHIB fait face à son premier véritable test à environ 0,00004465 $, où se situent le niveau de Fibonacci à 61,8% et la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours. Les traders des prix Shiba Inu seront obligés de montrer leur main et de prouver leur force à ce niveau ou il y a un risque de formation d’un piège à traders, dans lequel le prix SHIB a augmenté temporairement, attirant plus d’acheteurs, pour reculer rapidement et commencer à vendre désactivé. Alors que les marchés mondiaux s’assouplissent et reviennent au risque, attendez-vous à ce que ces vents favorables contribuent à améliorer le sentiment du SHIB et à voir de plus en plus d’acheteurs acheter des pièces Shiba Inu à ajouter à leur portefeuille.

Graphique journalier SHIB/USD

Mis à part les recalibrages mensuels en décembre – aux pivots, aux supports et aux résistances – – s’attendent à ce que les traders franchissent assez facilement le niveau de Fibonacci de 61,8 % susmentionné et la SMA à 55 jours, puis s’ensuivent avec un retour rapide vers les 50 % de Fibonacci à 0,00005690 $. Tant que les vents arrière actuels sont présents et même prennent de l’ampleur, attendez-vous à ce que cette course haussière soit là pendant la majeure partie du mois de décembre jusqu’à la fin de l’année.

Si des nouvelles plus négatives émergent concernant la variante actuelle de Covid, attendez-vous à un remaniement rapide de la part des investisseurs, avec des actifs plus risqués sur le billot. Cela verrait le prix du SHIB chuter rapidement vers 0,00003500 $ et pourrait atteindre un nouveau plus bas pour novembre et décembre. Le niveau de 78,6% de Fibonacci à 0,00002782 $ n’a pas encore prouvé un nouveau test du rebond du 23 octobre et pourrait également apporter un soutien à moyen terme au prix de Shiba Inu.