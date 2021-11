La crypto est une couverture pour 46% des investisseurs de détail russes, selon une enquête | Cryptomonnaie

Près de la moitié des investisseurs de détail en Russie pensent que les crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) sont un actif de couverture associé à des revenus stables, selon une nouvelle enquête.

La publication financière Investing.com a interrogé 1 000 investisseurs particuliers russes pour connaître les types d’investissements alternatifs les plus demandés.

Selon une enquête menée auprès de 1 000 investisseurs de détail russes par Investing.com, jusqu’à 46% des personnes interrogées considéraient les crypto-monnaies comme un actif défensif potentiel leur permettant de se couvrir contre les risques financiers en période de crise économique.

Les investisseurs de détail russes ont préféré la cryptomonnaie à l’immobilier, car seulement 37% des personnes interrogées investissant dans des actifs alternatifs considéraient l’achat d’un bien immobilier comme un instrument d’investissement efficace.

L’immobilier était historiquement le principal actif de couverture en Russie, selon Anastasia Kosheleva, responsable de la division russe d’Investing.com. Elle a noté que les crypto-monnaies sont devenues la plus grande tendance d’investissement en 2021, car elles ont dépassé les autres actifs traditionnels, notamment les devises et les actions en devises.

Parmi de nombreuses crypto-monnaies, Bitcoin est apparemment l’investissement alternatif le plus populaire pour les Russes. Selon une étude de la plateforme de big data Brand Analytics, Bitcoin était la crypto-monnaie la plus populaire en Russie en octobre, dépassant des pièces comme Tether (USDT) et Litecoin (LTC) en termes de mentions sur les réseaux sociaux.

Les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus populaires parmi les investisseurs russes ces dernières années, avec 77% des investisseurs russes préférant Bitcoin à l’or dans une enquête l’année dernière.

La semaine dernière, la Banque de Russie a publié un rapport sur la stabilité financière, notant le rôle croissant du pays sur le marché mondial de la crypto-monnaie de 2 800 milliards de dollars. La banque centrale a mentionné que la Russie se classe troisième au monde en termes de taux de hachage BTC national et est l’un des plus gros utilisateurs de l’échange de crypto-monnaie Binance.

Au milieu de l’inflation croissante et de la pandémie de COVID-19 en cours, les investisseurs mondiaux se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies comme Bitcoin comme couverture contre le risque financier.

Selon Damian Courvalin, responsable de la recherche énergétique chez Goldman Sachs, les investisseurs se sont de plus en plus couverts contre l’inflation en utilisant la crypto en plus des actifs traditionnels comme l’or. « Tout comme nous soutenons que l’argent est l’or du pauvre, l’or est peut-être en train de devenir la crypto du pauvre », a-t-il déclaré à la mi-novembre.

Auparavant, le responsable des stratégies de duration alternatives de Pendal Group, Vimal Gor, a fait valoir que les crypto-monnaies devraient être ajoutées aux nouveaux portefeuilles défensifs alternatifs, car les obligations d’État ont perdu leur valeur en tant que couverture contre le risque.