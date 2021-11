Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto se redressent alors que les acheteurs reviennent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin vise à retester le niveau psychologique de 60 000 $ après un récent crash.

Le prix d’Ethereum emboîte le pas et cherche à revoir 4 500 $ ou plus.

Prix ​​​​d’ondulation sur un voyage pour se rallier de 17% à 1,37 $.

La reprise des prix du Bitcoin après le crash induit par COVID semble bien se dérouler. Ethereum et Ripple suivent rapidement la grande crypto et sont également sur la voie de la récupération.

Le prix du Bitcoin est prêt pour la course aux liquidités

Le prix du BTC a chuté d’environ 10 % entre le 25 et le 26 novembre et a été très proche de retester le niveau de support de 53 000 $. Avant que Bitcoin ne puisse atteindre ce niveau, les acheteurs sont intervenus, déclenchant un rallye haussier.

Jusqu’à présent, le prix du Bitcoin a bondi de 8% au cours de la dernière journée et montre des signes d’entrée dans une zone d’approvisionnement d’un jour, s’étendant de 58 100 $ à 61 545 $. Dans cette zone de résistance se trouve le plus haut de la semaine dernière à 59 608 $, juste en dessous du niveau psychologique de 60 000 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin reteste cette barrière ; une clôture quotidienne au-dessus de 61 545 $ confirmera une thèse haussière à court terme et propulsera le BTC à 63 000 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, un échec à percer la zone d’approvisionnement de 58 100 $ à 61 545 $ indiquera que les acheteurs ne sont pas prêts. Dans cette situation, BTC pourrait continuer à baisser jusqu’à ce qu’il atteigne le plancher de support de 53 000 $. Une rupture de cette barrière invalidera la thèse haussière.

Le prix de l’Ethereum cherche un sommet plus élevé

Le prix de l’Ethereum a suivi les traces de la grande crypto et s’est écrasé de 14% après avoir atteint un sommet plus élevé à 4 555 $. La baisse a permis à l’ETH de pénétrer le plancher de support de 3 938 $ et de collecter des liquidités en dessous.

Ce mouvement baissier a été suivi d’une consolidation serrée qui a fourni une base pour une hausse de 10 % à 4 380 $. Bien que l’ETH n’ait pas réussi à surmonter cet obstacle, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de contrat intelligent dépasse ce niveau et franchisse le prochain plafond à 4 525 $.

Dans un cas haussier, cette hausse pourrait s’étendre à 4 768 $, ce qui représente une ascension de 10 % par rapport à sa position actuelle – 4 333 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix de l’Ethereum renverse la hausse de 10% observée jusqu’à présent et produit un plus bas inférieur à 3 938 $, cela invalidera la thèse haussière. Dans ce scénario, l’ETH pourrait descendre à 3 619 $.

Le prix d’ondulation approche le niveau de résistance crucial

Le prix d’ondulation a augmenté et a retesté le niveau psychologique de 1 $, ce qui est un problème difficile à résoudre, faisant de la reprise un travail beaucoup plus difficile que celui que connaissent BTC et ETH. Par conséquent, les investisseurs doivent surveiller de près le prix du XRP et ses performances à ce niveau.

Une clôture quotidienne au-dessus de cette barrière confirmera la dynamique haussière et propulsera le prix du XRP à 1,10 $. L’effacement de ce niveau le portera vers le prochain niveau le plus important à 1,37 $, coïncidant avec le point médian de la fourchette de négociation.

Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le jeton de transfert ralentisse après 1,37 $, mais doivent faire attention aux niveaux de support et de résistance potentiels de 1,20 $ et 1,25 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Indépendamment de la récente hausse haussière du marché de la cryptomonnaie, si le prix Ripple ne parvient pas à transformer le niveau de résistance de 1 $ en support, cela indiquera que les acheteurs ne peuvent ou ne veulent pas pousser le XRP plus haut.

Si les baissiers prennent le contrôle et poussent le prix du XRP vers le bas pour produire un plus bas inférieur au plus bas de la fourchette à 0,85 $, cela invalidera la thèse haussière.