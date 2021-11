Protocole DeFi Le jeton d’Omicron est multiplié par 10 après l’émergence de la variante du même nom COVID-19 | Cryptomonnaie

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a nommé vendredi la variante B.1.1.529 du SRAS-CoV-2 nouvellement détectée sous le nom d’Omicron et l’a considérée comme une variante préoccupante, envoyant le bitcoin et le marché plus large de la crypto dans une chute libre avec les actions.

Cependant, une crypto-monnaie peu connue est restée résistante et a enregistré un rallye décuplé au cours du week-end.

OMIC, la pièce native du protocole de monnaie de réserve décentralisée portant le même nom que la variante COVID nouvellement détectée Omicron, a fait une offre proche de 70 $ vendredi soir et a atteint 711 $ dimanche, selon la source de données crypto.com.

La montée subite du jeton représente peut-être une irrationalité maximale – un cas de rassemblement de crypto-monnaie simplement parce que sa blockchain parent partage par coïncidence le nom avec la nouvelle variante COVID.

Le projet d’agriculture à rendement obligataire Omicron est construit sur la technologie de mise à l’échelle Ethereum Arbitrum mais n’a aucun lien avec le coronavirus, et OMIC est loin d’être une valeur refuge.

Alors que l’offre maximale du jeton est plafonnée à 1 000 000 OMIC, les fournisseurs de données comme Messari, crypto.com et CoinGecko ne fournissent pas de détails sur la capitalisation boursière de la crypto-monnaie. Certains observateurs considèrent le pic d’OMIC comme une preuve de conditions de type bulle sur le marché de la cryptomonnaie.

OMIC est soutenu par un panier d’actifs, y compris stablecoin USDC, et est coté uniquement sur l’échange décentralisé SushiSwap.

Les détenteurs d’OMIC peuvent miser leurs pièces en échange de plus de jetons. « Le principal avantage pour les jalonneurs vient de la croissance de l’offre. Le protocole émet de nouveaux jetons OMIC du trésor, dont la majorité sont distribués aux jalonneurs », a déclaré un expliquateur officiel. « Ainsi, le gain pour les jalonneurs proviendra de leurs soldes de composition automatique, bien que l’exposition aux prix reste une considération importante. »

Le jeton OMIC change actuellement de mains à 625 $. Le marché plus large de la cryptomonnaie a également retrouvé un certain équilibre, le bitcoin se redressant à 57 500 $, après avoir glissé de près de 9 % à 53 800 $ vendredi.

Les contrats à terme liés au S&P 500 indiquent également une réinitialisation du risque avec un gain de 0,5%.