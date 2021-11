Le prix du Bitcoin ignore les traders et se prépare à une cassure de 37% | Cryptomonnaie

L’accumulation de Bitcoin est dans une position similaire à celle de la course haussière de 2017 avant une remontée des prix parabolique du BTC.

Le prix du Bitcoin s’est remis d’une chute en dessous de 55 000 $, affichant plus de 6% de bénéfices du jour au lendemain.

Les acheteurs se sont approvisionnés à 53 000 $, l’actif restant attrayant pour les commerçants et les investisseurs.

Les analystes ont prédit une montée à 79 000 $ dans la course haussière en cours de Bitcoin, restant haussier sur la tendance des prix de l’actif.

Les partisans établissent des parallèles entre la tendance des prix du Bitcoin et la course haussière historique de 2017 avant le plus haut historique. Des mouvements similaires du prix du BTC sont soutenus par les niveaux SMA et Fibonacci. L’accumulation de Bitcoin à travers les échanges se poursuit, contrairement à la course haussière de 2017.

Le prix du Bitcoin se remet du crash sismique, imite la hausse des prix de 2017

Avant la remontée parabolique des prix du Bitcoin où BTC a atteint un nouveau record absolu au-dessus de 19 000 $, l’accumulation était à une position similaire à celle observée dans la course haussière en cours. Le prix du Bitcoin a fait un retour après la chute en dessous de 55 000 $ et a gagné 6% du jour au lendemain.

À l’exception de mai à juillet 2021, les soldes d’échange Bitcoin ont continué de baisser au cours du cycle en cours. Plus de Bitcoins ont été retirés des échanges lors de la récente baisse, et cela contrastait fortement avec le cycle de 2017, où BTC a commencé à inonder les échanges une fois que la hausse des prix a commencé.

Le changement de position nette de Bitcoin est un indicateur qui mesure le total des entrées/sorties de BTC à travers les échanges en tant que moyenne mobile au cours des deux dernières semaines. Une sortie nette est considérée comme un signe haussier pour le prix du Bitcoin.

Bitcoin : changement de position nette d’échange

Malgré « Extreme Fear » sur le « Fear and Greed Index », considéré comme un indicateur du sentiment des commerçants sur une échelle de 0 à 100, les acheteurs ont stocké du Bitcoin à 53 000 $.

L’analyste et commerçant pseudonyme de crypto-monnaie @bloodgoodBTC a fixé un objectif de 170 000 $ pour le prix du Bitcoin. L’analyste a observé l’accumulation de BTC et a noté qu’elle était étayée par son analyse des niveaux de SMA et de Fibonacci.

#Bitcoin Accumulant dans une position similaire alors c’était en 2017 avant le rallye parabolique. Le même mouvement se voit désormais soutenu par SMA et Fibonacci. Objectif de prix du sang 170 000 $. Même si nous testons 49 000 $, nous sommes toujours ridiculement optimistes. pic.twitter.com/xq4pt24qWU – Bon sang (@bloodgoodBTC) 28 novembre 2021

La chute de Bitcoin en dessous de 55 000 $ était un retrait de 21% par rapport à son plus haut historique, l’une des corrections les moins sévères notées en 2021. @_Checkmatey_, un analyste de crypto-monnaie, conclut que Bitcoin n’est pas encore dans un marché baissier car le retrait est l’un des le plus bas (lorsqu’il est mesuré à partir du dernier plus haut historique).

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du BTC et ont prédit une baisse à 53 000 $ où l’actif collecterait des liquidités.