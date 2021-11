Où le BTC se terminera-t-il en novembre 2021 ? 5 choses à surveiller en Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Un rebond classique survient alors que l’incertitude liée au coronavirus persiste et que les données révèlent des informations clés sur les niveaux de support et de résistance de Bitcoin.

Bitcoin (BTC) est de retour à 57 000 $ alors qu’une nouvelle semaine commence après qu’une poussée tardive a produit une clôture hebdomadaire bien meilleure que ce à quoi beaucoup s’attendaient.

Compensant la vente induite par le coronavirus de la semaine dernière et la baisse des prix associée, Bitcoin a dépassé 58 000 $ du jour au lendemain avant de se consolider à la hausse, toujours en hausse d’environ 5,7% sur la journée.

Les perspectives pourraient réserver de nombreuses surprises – les nerfs liés au coronavirus restent, car les marchés macroéconomiques le suggèrent avant l’ouverture, et les vendeurs ont toujours la possibilité de profiter des optimistes à effet de levier à la suite des derniers gains.

Avec tout à jouer et la clôture mensuelle prévue dans moins de 48 heures, Cointelegraph examine les chiffres pour voir ce qui pourrait façonner la performance des prix Bitcoin cette semaine.

Bitcoin rebondit en un temps record

Trois jours seulement après avoir perdu 6 000 $ en une seule bougie quotidienne, l’action des prix BTC est déjà de retour.

Dans une fin classique de week-end, BTC/USD a augmenté pour produire une clôture hebdomadaire de 57 300 $ sur Bitstamp, évitant ainsi son prix de fin de semaine le plus bas en deux mois.

Les gains se sont depuis bloqués, avec 57 000 $ toujours au centre de l’attention au moment de la rédaction de lundi.

Dans une nouvelle analyse, le trader et analyste populaire Rekt Capital a noté que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 21 semaines à 52 500 $ avait fourni un soutien en tant qu’« indicateur de marché haussier éprouvé par le temps ».

« Forte réaction BTC de la zone EMA de 21 semaines », a-t-il résumé.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 semaine (Bitstamp) avec EMA de 21 semaines. Source : TradingView

Malgré des sommets locaux de 58 300 $, cependant, Bitcoin n’a pas encore livré de percée définitive, car la résistance majeure à 60 000 $ reste intacte.

Toutes les tentatives précédentes pour percer cette zone de vente depuis sa perte en tant que support se sont soldées par un rejet ferme.

La hausse a néanmoins pris certains par surprise, selon les données, avec des liquidations de près de 300 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

Les taux de financement, qui étaient neutres dimanche, augmentent également, signalant le retour de l’optimisme quant à un rebond fiable des prix du BTC – et le risque que cela implique.

« Tout ce qu’il a fallu, c’est une bougie quotidienne de +7% pour dissoudre toutes les peurs et les inquiétudes d’un nouveau marché baissier BTC », a ajouté Rekt Capital.

Le BTC/USD, a-t-il déclaré, « progresse favorablement » en ce qui concerne la clôture mensuelle prévue mardi en fin de journée.

Coronavirus et une rediffusion de mars 2020

Les marchés macro s’attendent à un début de semaine mouvementé alors que la nouvelle variante du coronavirus, l’omicron, continue de mordre dans le sentiment.

« Nous avons vraiment besoin de plus de réponses pour déterminer l’impact sur la croissance », a déclaré lundi à Bloomberg Priya Misra, responsable mondiale de la stratégie de taux chez TD Securities.

« Les actifs à risque évaluent l’incertitude. »

La semaine dernière a été caractérisée par une grande volatilité dans tous les domaines, car Bitcoin et les altcoins ont suivi les actions, le pétrole et d’autres dans une vente éclair.

Les marchés asiatiques semblent prêts à poursuivre la tendance à l’ouverture de lundi, avec des baisses de 1 à 2% prévues au moment de la rédaction.

Avec le Bitcoin à la hausse, toute nouvelle secousse dans les structures macro pourrait encore mettre un terme au nouvel optimisme.

Les traders espèrent que le scénario se déroulera de la même manière qu’en mars 2020, lorsqu’une déroute inter-crypto alors que le coronavirus est entré sur la scène mondiale a par la suite déclenché une flambée qui a éclipsé les niveaux de prix précédents.

Néanmoins, Bitcoin n’est pas sorti indemne la semaine dernière, car certains visages familiers se sont alignés pour mépriser ce qu’ils prétendent n’être en aucun cas une échappatoire au risque.

« Être moins risqué ne rend pas Bitcoin sûr », a déclaré vendredi le bug de l’or Peter Schiff, prévoyant que Bitcoin deviendrait finalement « aussi risqué que n’importe quel altcoin ».

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

50 000 $ font écho au plancher de 30 000 $

Ceux qui s’inquiètent d’un retracement par rapport aux niveaux actuels n’ont pas besoin de regarder trop loin dans le graphique des prix BTC.

Selon les dernières données du carnet de commandes de la ressource d’analyse Material Scientist, un mur d’achat géant est maintenant en place et devrait maintenir le marché au-dessus de 50 000 $.

Les enjeux peuvent être élevés, comme certains l’ont dit ce week-end qu’un échec à maintenir ce niveau les amènerait à repenser leur approche du Bitcoin, mais étant donné l’ampleur du support, cela semble maintenant moins probable.

« Je ne sais pas pourquoi vous avez tous si peur », a résumé Material Scientist sur Twitter dimanche.

« C’est la plus grosse offre depuis le plus bas de 30k. »

Carte thermique du carnet de commandes BTC/USD. Source : Scientifique des matériaux/ Twitter

Si 50 000 $ sont donc les nouveaux 30 000 $, cela classerait le retracement actuel par rapport aux sommets historiques comme modeste par rapport aux autres – notamment la baisse de près de 50 % en mai.

Poursuivant, Material Scientist a quant à lui noté quelque chose d’inhabituel – la même entité responsable du support a également placé une résistance à 70 000 $.

« Essentiellement, 1 acteur a tout le marché sous sa main », a-t-il expliqué.

« Ils savaient 1 mois à l’avance comment tout cela allait se dérouler. »

70 000 $ constituent ainsi le point d’intérêt majeur pour les traders désireux de voir une poursuite de la course haussière avant la fin du quatrième trimestre 2021.

Le jour J arrive pour trois corrélations de prix Bitcoin

Les prochaines semaines seront « très révélatrices » pour Bitcoin car elles créent ou détruisent des corrélations importantes.

C’était la conclusion du populaire analyste de Twitter TechDev ce week-end alors que Bitcoin continuait de reproduire le voyage de l’or à partir des années 1970.

Les similitudes curieuses, voire étranges, entre BTC/USD en 2020-21 et XAU/USD il y a cinquante ans ont perduré malgré quelques anomalies de volatilité dans l’action des prix Bitcoin.

Si la tendance se poursuit, Bitcoin fait face à une montée en flèche spectaculaire avec un prix pouvant atteindre 280 000 $. La date limite : mi-février 2022.

« La fractale de l’or des années 1970 est maintenant précisément alignée et ancrée à la fois sur les hauts et les bas locaux », a commenté une mise à jour sur les événements.

« Seuls les mois de décembre/janvier sont touchés, le modèle s’étendant jusqu’au 1er février ».

Graphique BTC/USD par rapport à l’or des années 1970. Source : TechDev/Twitter

Une ventilation d’accompagnement de chaque phase projetée de la métamorphose de Bitcoin depuis septembre présente ce mois-ci comme se situant en dehors de la trajectoire prévue. Décembre devrait voir entre 70 000 $ et 110 000 $ pour BTC/USD.

Au-delà de l’or et ce sont les séquences de Fibonacci qui dictent deux autres corrélations qui font face à leur moment de vérité dans les semaines à venir.

Ceux-ci impliquent tous deux la relation de Bitcoin avec ses performances de 2017, et jusqu’à présent, les deux restent valables. Si l’un l’emporte sur l’autre, le rythme et la hauteur des gains de prix changeront en conséquence.

Un pic d’environ 150 000 $ pourrait atteindre dès la mi-décembre, ou bien 225 000 $ pourraient apparaître à la mi-février.

« De mi-décembre à fin janvier avec un sommet d’environ 230 K, reste mon scénario de base », a écrit TechDev.

« De toute évidence, le premier côté de cette fenêtre semble moins probable. Je m’en fiche si c’est juste. J’ai vu des travaux convaincants suggérant un sommet de la mi-décembre à la mi-mars, avec des objectifs de 120K-260K.

Répondant aux éloges du fondateur de Global Macro Investor, Raoul Pal, il a ajouté que les semaines à venir seraient « très révélatrices » pour les trois corrélations.

Où Bitcoin finira-t-il « Moonvember » ?

C’était autrefois la question de plusieurs millions de dollars sur toutes les lèvres – mais maintenant, l’acceptation se répand lentement que ce marché haussier peut prendre plus de temps que prévu pour mûrir.

Malgré cela, l’optimisme pour le court terme demeure.

Dans une enquête menée sur Twitter par le compte @Bitcoin qui s’est terminée lundi, la majorité de près de 50 000 répondants ont prédit que BTC/USD finirait novembre au-dessus de 60 000 $.

35% ont opté pour le prix le plus élevé possible lors de l’enquête, tandis que 25,7% prévoient un cours de clôture en novembre entre 55 000 et 60 000 $.

Résultats du sondage @Bitcoin sur Twitter. Source : Bitcoin/Twitter

Sans effectuer un zoom arrière, il est facile d’oublier le chemin parcouru par Bitcoin au cours des douze derniers mois. Comme Cointelegraph l’a noté, le dernier Thanksgiving – qui a également vu une brève vente – BTC / USD s’échangeait à un peu moins de 16 500 $.

Comme l’analyste quantitatif Benjamin Cowen l’a résumé ce week-end, « ne manquez pas la forêt pour les arbres ».