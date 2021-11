Pourquoi l’activité du réseau Cardano augmente et comment cela affectera le prix ADA | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano s’est déroulée sans incident au cours des dernières semaines alors que le jeton continue de glisser, créant des plus bas plus bas.

Cependant, l’activité réseau du protocole a augmenté à mesure qu’une rafale de Dapps rejoint la blockchain.

Le prix du tueur d’Ethereum devrait récupérer 1,64 $ pour lancer une reprise.

Bien que le prix de Cardano ait continué de baisser depuis le lancement du hard fork d’Alonzo, l’activité réseau du protocole a continué d’augmenter. Les analystes soutiennent que l’Ethereum-killer pourrait être l’alternative la plus légitime à l’écosystème ETH existant.

DeFi stimulera la demande d’ADA

La communauté des crypto-monnaies a longtemps opposé Cardano à Ethereum en tant que concurrents. Romain Pellerin, directeur de la technologie chez Input Output, a déclaré que Cardano serait « à égalité avec Ethereum » une fois les contrats intelligents lancés, avec une empreinte carbone réduite.

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, avait précédemment soutenu que Tesla devrait accepter ADA pour le paiement après qu’Elon Musk a déclaré que sa société arrêterait les paiements Bitcoin en raison des dommages environnementaux causés par les opérations minières à la principale crypto-monnaie. Du fait que Cardano fonctionne sur preuve de participation, il ne nécessite pas de niveaux élevés de consommation d’énergie, contrairement à BTC et Ethereum.

Le prix de Cardano a continué de baisser après le hard fork d’Alonzo, tandis que les deux principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ont enregistré de nouveaux sommets historiques au cours des deux derniers mois.

Le tueur d’Ethereum n’a pas atteint de nouveaux sommets depuis septembre, et le lancement de contrats intelligents n’a pas semblé avoir beaucoup d’effet sur l’augmentation du prix de Cardano.

L’activité réseau de Cardano a continué d’augmenter car la blockchain a permis aux utilisateurs de créer des applications décentralisées (Dapps) sur son réseau. Certains des projets en développement incluent actuellement le marché NFT THEO et le protocole Indigo, qui permettent aux participants d’échanger des actifs du monde réel sur la blockchain.

Activité du réseau Cardano

Alors qu’Ethereum aurait encore besoin de mois avant de pouvoir passer complètement à un mécanisme de consensus de preuve de participation, Cardano a déjà fonctionné avec succès sur ce type d’algorithme.

Comme Cardano a énormément augmenté au cours de la dernière année en termes de volume de transactions et de capitalisation boursière, il pourrait facilement avoir un avantage sur Ethereum.

Hoskinson a récemment fait valoir que, puisque Cardano est une conception à l’épreuve du temps et que l’équipe de développement « construit systématiquement vers elle avec la communauté la plus solide et la plus engagée brique par brique », il n’est pas nécessaire d’avoir un « Cardano 2 magique pour survivre ».

Selon l’éminent analyste Lark Davis, il est temps que « Cardano recommence à décoller », car de nombreux développements dans l’industrie DeFi sont sur le point de démarrer, notamment Ardana et Sundae Swap, qui, selon lui, « entraîneront une augmentation demande d’ADA.

Le prix de Cardano vise à s’attaquer à 1,64 $ à côté de la reprise de démarrage

Le prix de Cardano a formé un canal parallèle descendant sur le graphique en données de 4 heures, car ADA n’a pas été en mesure de créer des sommets plus élevés. Il semble que le tueur d’Ethereum vise à relancer la récupération en dépassant la moyenne mobile simple (SMA) de 21 quatre heures à 1,56 $.

La prochaine zone de résistance du prix de Cardano émergera au plus haut du 15 juin à 1,61 $, près de la limite supérieure de la configuration graphique dominante. Si ADA parvient à dépasser ce niveau, cela pourrait signaler un rebond du prix du jeton.

L’obstacle suivant pour le prix de Cardano apparaîtra au SMA de 50 quatre heures à 1,67 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 1,78 $. De plus grandes aspirations viseront le 100 SMA de quatre heures à 1,81 $ avant de faire face à un vent contraire à 1,89 $ où le niveau de retracement de 50 % et la ligne de résistance donnés par l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) coïncident.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Si la pression de vente augmente, le prix de Cardano découvrira un support immédiat à la limite médiane du modèle technique en vigueur à 1,55 $, où se situe également le 21 SMA de quatre heures. Si l’ADA continue de baisser, le plus haut du 4 juillet à 1,49 $ constituera la prochaine ligne de défense pour le jeton.