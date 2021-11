Le jeton obscur Omicron augmente de 900% après l’émergence d’une nouvelle variante | Cryptomonnaie

Le FOMO a saisi des spéculateurs crypto qui se sont chargés de jetons Omicron après la désignation par l’OMS de la dernière variante de COVID-19.

Une crypto-monnaie relativement obscure appelée Omicron (OMIC) a atteint un niveau record aujourd’hui alors qu’une nouvelle variante de COVID-19 à propagation rapide a été baptisée du même nom.

Le jeton OMIC d’Omicron a atteint un sommet historique de 689 $ il y a quelques heures lors de la séance de négociation asiatique du lundi matin. Le mouvement a ajouté un autre gain de 200% sur la journée pour le jeton et un énorme 945% depuis samedi, alors qu’il se négociait autour de 65 $.

OMIC/USD 7 jours – Coingecko.com

Le jeton partage son nom avec une nouvelle variante de Covid-19 qui a été découverte pour la première fois en Afrique du Sud le 23 novembre. L’Organisation mondiale de la santé a nommé la souche B.1.1.529 à propagation rapide d’après la quinzième lettre de l’alphabet grec.

Critique de la cryptomonnaie « M. Whale » a commenté que la flambée massive des prix était un signe que les choses sont dans une « bulle géante ».

Un jeton de chiffrement nommé d’après la nouvelle variante COVID-19 « Omicron » a augmenté de plus de 650% en 3 jours et vaut désormais plus de 400 millions de dollars.

Si ce n’est pas un signe que nous sommes dans une bulle géante, je ne sais pas ce que c’est. pic.twitter.com/7ESD1v9wgF

– M. Baleine (@CryptoWhale) 28 novembre 2021