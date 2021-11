Le prix de SafeMoon plonge dans la zone d’achat, laisse présager le début d’une course haussière à 80% | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon ralentit après avoir chuté de près de 52% au cours des trois dernières semaines.

Ce renversement de correction se produit lorsqu’il teste à nouveau la zone d’achat, s’étendant de 0,00000302 $ à 0,00000215 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 80 % qui marque la barrière de résistance de 0,00000558 $.

Le prix de SafeMoon a vu sa tendance haussière faire face à un blocus massif, déclenchant le début d’un énorme recul. En raison du nouveau test d’une zone haussière, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que SAFEMOON redémarre son rallye haussier.

Le prix de SafeMoon vise des sommets plus élevés

Le prix de SafeMoon a augmenté de 484%, passant de son plus bas à 0,00000104 $ à 0,00000609 $ en un mois. Cette ascension impressionnante a fait face à l’épuisement de la pression d’achat et des prises de bénéfices, conduisant à une correction de 52% pour retester la zone d’achat, s’étendant de 0,00000302 $ à 0,00000215 $.

Comme mentionné précédemment, c’est dans cette zone que la récession pousse les actifs vers des décotes importantes, ce qui en fait une zone d’inversion à forte probabilité.

Étant donné que le prix de SafeMoon a brièvement baissé la limite supérieure de cette zone, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SAFEMOON déclenche une nouvelle tendance haussière. La tendance haussière, cependant, se heurtera à trois obstacles, 0,00000377 $, 0,00000470 $ et 0,00000558 $. En supposant que la pression d’achat soit suffisante, un nouveau test du dernier niveau indiquera une ascension de 80%.

Dans un cas très haussier, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que SAFEMOON teste à nouveau le haut de la fourchette à 0,00000615 $, ce qui représente une hausse de 95 % par rapport à sa position actuelle à 0,00000314 $.

Graphique 1 jour SAFEMOON/USDT

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de SafeMoon, cette perspective haussière pourrait commencer entre un niveau de retracement de Fibonacci de 62% à 0,00000302 $ et un niveau de retracement de Fibonacci de 79% à 0,00000216 $.

Cependant, une clôture quotidienne en dessous de 0,00000109 $ créera un plus bas plus bas et invalidera cette perspective haussière pour le prix de SafeMoon.