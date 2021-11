First Mover Asia: Bitcoin et les altcoins rebondissent après la chute du « Black Friday » | Cryptomonnaie

Le bitcoin a dépassé les 57 000 $ dimanche, bien que les investisseurs envisagent avec nervosité la propagation de la variante omicron du coronavirus.

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin se négociait à plus de 57 000 $, bien que les investisseurs soient inquiets de la propagation de la variante omicron COVID-19.

Prise de vue du technicien (Note de l’éditeur) : en raison de la fête de Thanksgiving aux États-Unis, le First Mover Asia d’aujourd’hui inclura une colonne à la place de la prise de vue habituelle du technicien.

Des prix

Bitcoin : (BTC) : 57 254 $ +4,5 %

Éther (ETH) : 4 290 $ +4,5

Marchés boursiers

S&P 500 : 4 594 $ -2,4 %

Moyenne industrielle Dow Jones : 34 899 $ -2,5%

Nasdaq : 15 491 $ -2,3%

Le marché bouge

Bitcoin a récupéré une partie de ses pertes de la journée de magasinage du « Black Friday » lorsqu’il a baissé de plus de 8% à la suite de l’annonce d’une nouvelle souche COVID-19 appelée omicron. Au moment de la publication, le bitcoin s’échangeait à plus de 57 000 $, en hausse de plus de 4,5%

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié Omicron de « variante préoccupante », ce qui signifie qu’il pourrait être plus transmissible et virulent. Les États-Unis, entre autres pays, ont imposé des restrictions de voyage à l’Afrique du Sud, où la variante semblait apparaître en premier, et à sept autres pays d’Afrique australe.

Les prix de la plupart des crypto-monnaies alternatives (altcoins) ont également chuté vendredi. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, est tombé brièvement en dessous de 4 000 $ vendredi, puis à nouveau dimanche, malgré Ethereum, sa blockchain sous-jacente, atteignant une nouvelle étape. Les données de Dune Analytics ont montré que les adresses uniques sur Ethereum – le nombre total d’utilisateurs de la finance décentralisée sur la blockchain – ont dépassé quatre millions la semaine dernière (notez qu’un utilisateur peut avoir plusieurs adresses). Au moment de la publication, l’éther s’élevait à près de 4 300 $.

Semblable au marché des actifs traditionnel, le sort du marché de la cryptomonnaie pourrait faire face à des semaines d’incertitude alors que les investisseurs attendent l’impact potentiel d’omicron. Le bitcoin Fear and Greed Index, qui mesure les émotions du marché, est entré samedi en territoire de « peur extrême », le niveau le plus bas depuis fin septembre.

Avis

« Probablement rien » : Pourquoi les gens détestent toujours la crypto : Backlash to Discord intégrant potentiellement un portefeuille Ethereum montre à quel point le grand public est vraiment sceptique.

(Dans cette chronique du début du mois, l’écrivain de CoinDesk, Daniel Kuhn, considère le contrecoup de Discord à la suite d’un tweet de son PDG Jason Citron selon lequel la plate-forme de messagerie populaire ajouterait une fonctionnalité crypto et le problème plus large du scepticisme crypto.)

Cela s’est terminé à peu près de la même manière qu’il a commencé, avec un tweet. Hier, le fondateur et PDG de Discord, Jason Citron, est allé rassurer les utilisateurs sur le fait que la plate-forme de messagerie populaire n’intégrera finalement pas la cryptomonnaie. Cela survient après une période de réaction publique, où les utilisateurs ont menacé ou partagé des captures d’écran de la désactivation de leurs abonnements payants à Nitro, sur la possibilité que Discord se penche sur la crypto.

Plus tôt cette semaine, sur Twitter, Citron a semblé suggérer que quelqu’un chez Discord travaillait sur la fonctionnalité Ethereum. Une capture d’écran montrait MetaMask et WalletConnect, un outil utilisé par de nombreux portefeuilles crypto mobiles, parmi les intégrations possibles aux côtés des widgets YouTube, Reddit et Facebook existants.

« Probablement rien », a déclaré Citron, la phrase ironique utilisée par les passionnés de crypto pour dire quelque chose est un gros problème. En effet, ce serait quelque chose. Les gens ont lu dans le commentaire que Discord pourrait bientôt ajouter des outils natifs utiles pour les jetons non fongibles (NFT) et les organisations autonomes décentralisées (DAO). Déjà la maison choisie pour de nombreux projets Web 3, il semblait que Discord rejoignait la légion décentralisée.

Mais tout le monde n’était pas satisfait de cette nouvelle direction potentielle – une décision qui refléterait un changement de comportement des consommateurs et peut-être un changement de valeur dans l’entreprise axée sur les jeux. C’est un rappel utile que même si la crypto augmente, devenant le chouchou des investisseurs en capital-risque et un domaine culturel et économique important, il y a toujours un nombre important de personnes qui n’aiment tout simplement pas ce que l’industrie représente.

Les slacktivistes ont répondu au tweet de Citron appelant les autres à abandonner la plate-forme et à annuler leurs abonnements payants, l’une des principales sources de revenus pour une entreprise qui a résisté à la publicité. De nombreuses affirmations régurgitées sur la consommation d’énergie intense d’Ethereum et ont noté comment les escroqueries crypto ont proliféré sur la plate-forme. D’autres ont juste noté à quel point les « frères NFT » peuvent être ennuyeux.

Discord a écouté. Citron a déclaré mercredi soir que la plate-forme n’avait « aucun plan actuel » pour intégrer des portefeuilles crypto dans son application. En effet, cela n’a jamais été une annonce formelle, et l’outillage faisait probablement partie d’un hackathon.

« Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de la technologie Web 3 et les manières positives dont ces communautés se réunissent sur Discord, en particulier celles organisées autour de projets respectueux de l’environnement et axés sur les créateurs », a déclaré la société à TechCrunch. « Cependant, nous reconnaissons également qu’il y a certains problèmes que nous devons résoudre. Pour l’instant, nous nous concentrons sur la protection des utilisateurs contre les spams, les escroqueries et la fraude.

Web 3, le terme générique désignant une alternative à Internet basée sur la blockchain où les utilisateurs peuvent posséder leurs données et détenir une participation dans les outils qu’ils utilisent, est une évolution positive. En dehors des défis juridiques aux géants monopolistiques de l’Internet, la cryptomonnaie représente le meilleur moyen de contrer le «capitalisme de surveillance».

Mais pour ceux qui n’ont pas bu le Kool-Aid, la crypto semble être hyper-capitaliste, capitalisme-plus. Il préfère les marchés à l’État pour trouver des solutions et protéger les gens ordinaires. C’est un moyen pour les déjà riches de gagner des sommes d’argent presque insultantes. Il fait avancer le « tournant néolibéral » vers la financiarisation, la mondialisation et la marchandisation de tout.

Bien que la crypto promet beaucoup – en une phrase, « souveraineté numérique » – elle n’a pas accompli grand-chose au cours de sa décennie d’existence. (Compte tenu de la capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars.) C’était un point soulevé à plusieurs reprises le mois dernier, lorsque les partisans de l’Electronic Frontier Foundation (EFF) se sont offusqués que l’organisation à but non lucratif axée sur les droits numériques ait pris position contre la surréglementation de la cryptomonnaie.

L’EFF a partagé sur Twitter un éditorial écrit par les chefs de Fight For The Future et de la Blockchain Association, deux groupes de lobbying technologique, qui ont plaidé pour que les utilisateurs de cryptomonnaie « affrontent » la « menace existentielle » de la réglementation. Les gens étaient vexés – encore une fois, principalement à cause des préoccupations environnementales et des escroqueries généralisées. Certains ont juré de ne plus jamais soutenir financièrement l’EFF.

Ce sont des personnes qui pourraient éventuellement prendre en charge la cryptomonnaie du point de vue des droits numériques et de la confidentialité. Mais comme la foule en colère de Discord, ils semblent avoir déjà pris leur décision sur l’industrie. Dans les deux cas, il s’agit probablement d’internautes avertis qui ne rejettent pas d’emblée la cryptomonnaie.

Il existe des raisons légitimes de se méfier de la cryptomonnaie. Ses problèmes actuels de confidentialité (tout reste sur une blockchain) et son empreinte carbone peuvent être résolus. Il sera plus difficile de concilier les objectifs capitalistes de la crypto – appelez ça comme vous voulez, disons que Bitcoin est pour tous, mais l’argent ne ment pas – à un moment où plus de gens que jamais sont sceptiques quant au statu quo économique.

La crypto subvertit-elle le système ou y joue-t-elle ? La discorde qu’il crée ajoute-t-elle de la valeur ? Pour l’instant, pour la plupart des gens, ce n’est « probablement rien ».

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : bénéfices bruts d’exploitation de la société australienne (T3)

16 h HKT/SGT (8 h UTC) : indice des prix à la consommation en Espagne (nov. AA)

16h30 HKT/SGT (8h30 UTC) : Conférence de presse du gouverneur de la Banque du Japon Haruhiko Kuroda

17h30 HKT/SGT (9h30 UTC) : masse monétaire au Royaume-Uni (oct. YoY)