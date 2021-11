Le jeton d’attention de base contrecarre la tendance à la baisse avec un rallye explosif vers un nouveau sommet historique | Cryptomonnaie

Basic Attention Token a snobé la tendance à la baisse de la cryptomonnaie et a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 1,9 $.

Le navigateur Brave a franchi 42 millions d’utilisateurs actifs et l’utilitaire de jetons BAT est en hausse.

L’échange FTX a récemment annoncé la prise en charge du retrait SPL des jetons BAT emballés.

Les analystes sont optimistes sur le prix du BAT, prédisant un rallye du jeton.

Le jeton d’attention de base a atteint un nouveau record historique au milieu d’un bain de sang sur le marché de la cryptomonnaie. Avec les nouvelles annonces de partenariat, BAT a gagné en popularité parmi les commerçants.

Le prix du jeton d’attention de base s’est redressé au milieu d’un effondrement du marché de la cryptomonnaie

Le jeton d’attention de base a atteint un nouveau sommet historique le 26 novembre après que la capitalisation boursière globale de la crypto a chuté de plus de 265 milliards de dollars. Après l’annonce de la nouvelle d’Omicron, une variante hautement mutée du Covid-19, les prix des crypto-monnaies dans le top 30 ont plongé.

Le prix du BAT a augmenté de 30 % pour atteindre un nouveau sommet historique de 1,9 $ il y a une heure. La capitalisation boursière de Basic Attention Token a dépassé 2,46 milliards de dollars. Le jeton avait une corrélation positive relativement faible avec Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies dans le top 30. La corrélation continue de rester faible, inférieure à 0,25 sur la base des données de cryptowatch.

L’échange FTX, l’un des plus grands échanges crypto au monde, a récemment étendu la prise en charge des retraits de jetons BAT encapsulés. Plus tôt en novembre, Brave New Token a annoncé la prise en charge de Solana sur le navigateur et le portefeuille.

Luke Mulks, vice-président des opérations commerciales chez Brave, a déclaré :

Une chose que nous avons faite est de dégager les chemins pour les personnes qui souhaitent encapsuler cela (retraits SPL) dans Solana. . Et nous avons également travaillé avec de nombreux DEX et agrégateurs de rendement de l’écosystème Solana pour commencer à discuter de la manière dont nous pouvons les intégrer.

Les nouveaux développements et les nouvelles de partenariat ont alimenté un sentiment haussier parmi les commerçants. @Murfski, un analyste de crypto-monnaie, suit le prix des BAT depuis plus de deux ans. L’analyste a observé que la consolidation sur deux ans atteint son paroxysme et que la tendance des prix BAT/BTC se déroule comme prévu.