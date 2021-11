Le prix de Solana forme un piège à traders avant que le SOL n’atteigne 325 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana prévoit lentement une reprise après la formation d’un piège à traders.

209 $ sera un niveau clé à surveiller car le SOL doit le dépasser pour qu’un rallye de 54% soit sur le radar.

Le tueur d’Ethereum trouvera un support fiable à 185 $ si la pression de vente augmente.

Le prix du solana suit une tendance constante à la hausse depuis la mi-septembre, offrant des perspectives haussières prometteuses. Cependant, le tueur d’Ethereum a récemment formé un piège à traders alors qu’il passait en dessous de la limite inférieure du modèle technique dominant, déroutant les prédictions. Une fois que SOL parvient à récupérer 209 $, l’altcoin pourrait monter en flèche de 54%.

Le prix de Solana doit retrouver un niveau critique

Le prix de Solana a imprimé un canal parallèle ascendant sur le graphique journalier, suggérant des perspectives optimistes. Le 26 novembre, SOL est passé en dessous de la ligne de tendance baissière de la configuration graphique dominante, indiquant que la tendance haussière est menacée. Cependant, les indicateurs techniques suggèrent que ce récent creux n’a constitué qu’un piège à traders.

Alors que le prix de Solana est tombé à un plus bas à 182 $, l’indice de force relative (RSI) n’a pas atteint un nouveau plus bas – indiquant une divergence haussière. Ce signal commercial suggère que les baissiers perdent le contrôle du marché et que les traders sont prêts à prendre le relais, marquant la fin d’une tendance baissière temporaire.

La configuration graphique dominante suggère que le prix de Solana pourrait marquer la limite supérieure et le niveau de retracement de Fibonacci de 127,2% comme prochain objectif haussier à 325 $, marquant une hausse de 54%.

Pour que les traders exécutent une reprise, le prix Solana doit récupérer la limite inférieure du canal parallèle comme support au niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci à 209 $, coïncidant avec la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours.

Le prix de Solana sera confronté à des obstacles supplémentaires au SMA de 50 jours à 225 $, correspondant à la ligne de résistance donnée par l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI). Le dernier obstacle semble être à 259 $, le plus haut historique de l’altcoin, qui se situe près de la limite médiane du modèle technique régissant avant que SOL vise l’objectif optimiste de 325 $.

Graphique journalier SOL/USDT

L’IRM a émis un signal de fond sur la deuxième bougie du 27 novembre, ajoutant du crédit aux perspectives haussières.

Cependant, si les traders décident de reprendre le contrôle, le prix Solana découvrira une prise immédiate à 185 $, le plus bas du 18 novembre, correspondant à la ligne de support de l’IRM. Une ligne de défense supplémentaire apparaîtra à 169 $, où résident le niveau de retracement SMA de 200 jours et 61,8% de Fibonacci.