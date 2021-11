Le prix de Decentraland ne parvient pas à se redresser après la vente de 2,4 millions de dollars d’un terrain numérique au groupe Metaverse | Cryptomonnaie

MANA a récemment atteint un nouveau record de 5,85 $ après la vente du terrain numérique au groupe Metaverse.

Les analystes sont optimistes sur le prix MANA et s’attendent à ce que l’altcoin continue de surperformer même si le marché se consolide.

Le prix MANA a affiché des gains de près de 40% au cours des deux dernières semaines, en concurrence avec des jetons de jeu blockchain comme Axie Infinity.

Une baleine mystérieuse a déplacé 9 millions de MANA vers une adresse de portefeuille inconnue, ce qui implique un pic d’intérêt pour le jeton.

Le prix Decentraland a atteint un nouveau sommet historique il y a deux jours. Cependant, le prix du jeton métaverse a plongé et n’a pas réussi à se redresser après avoir vendu le complot numérique à Tokens.com. Les analystes sont optimistes sur Decentraland et s’attendent à un renversement de tendance.

Les analystes sont optimistes sur un renversement de tendance du prix Decentraland

Le prix de Decentraland a atteint un sommet historique à 5,85 $ lors du rallye symbolique du métaverse. Le prix du jeton métaverse a plongé, chutant de près de 25 % par rapport à son plus haut historique en deux jours.

Le groupe Metaverse, une société immobilière, spécialisée dans les parcelles de terrain numériques, a dépensé 2,43 millions de dollars en immobilier virtuel à Decentraland. L’entreprise a payé deux fois le prix demandé pour l’immobilier numérique.

Malgré un pic d’intérêt de la part des investisseurs, le prix de Decentraland n’a pas réussi à se remettre de la baisse. Après avoir affiché des gains de 40% au cours des deux dernières semaines, le jeton métaverse a du mal à faire son retour.

Axie Infinity, un concurrent de l’écosystème du jeu blockchain et du métaverse, a connu une flambée des prix après la vente de l’immobilier numérique. Les partisans s’attendaient à une tournure similaire des événements dans le Decentraland ; cependant, l’actif natif MANA est à près de 25 % de son plus haut niveau historique.

Les mouvements de baleines sont révélateurs d’une augmentation de l’intérêt des commerçants. Une mystérieuse baleine MANA a récemment déplacé 9 millions de jetons d’une valeur de 40,3 millions de dollars vers une adresse de portefeuille inconnue. Ceci est indicatif de l’intérêt pour le jeton.

Ian Culley, un analyste de crypto-monnaie, a évalué la tendance des prix de Decentraland et a fixé un objectif de 8,8 $ pour la prochaine étape.

Decentraland propose une entrée potentielle avec un risque bien défini. Si nous considérons la récente consolidation comme un drapeau en berne, nous pourrions viser 8,80 lors de la prochaine étape plus élevée. $MANA pic.twitter.com/ZZVyZaZyTj – Ian Culley (@IanCulley) 23 novembre 2021

Michaël van de Poppe, analyste de crypto-monnaie et YouTuber, a prédit que le prix MANA pourrait chuter à 3,20 $ et présenter des opportunités de transactions à long terme. L’analyste recommande de rechercher des opportunités de scalping et s’attend à ce que le prix de Decentraland se redresse.