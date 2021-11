Le prix de l’Ethereum pourrait facilement doubler alors que les perspectives à long terme de l’ETH sont haussières | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a formé un graphique sur le graphique hebdomadaire qui indique une perspective optimiste d’une ascension de 97%.

L’ETH doit franchir quelques résistances critiques avant que la prédiction haussière puisse être validée.

Détenir au-dessus de 3 917 $ est crucial pour la hausse du jeton vers 10 000 $.

Le prix d’Ethereum continue de se consolider et de découvrir un support fiable supérieur à 4 000 $. L’ETH semble se préparer à une course haussière massive, car un modèle technique suggère que la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière cherche à doubler sa valeur à plus long terme.

Le prix d’Ethereum vise 10 000 $

Le prix de l’Ethereum a imprimé un motif de fanion haussier sur le graphique hebdomadaire, suggérant que l’ETH envisage des prix plus élevés. Le schéma graphique dominant suggère que si le jeton passe au-dessus de la limite supérieure à 5 252 $, une ascension de 97 % vers 10 418 $ est sur le radar.

Graphique hebdomadaire ETH/USDT

La première zone de résistance du prix de l’Ethereum semble se situer à 4 211 $, où la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours et le niveau de retracement de Fibonacci à 78,6 % coïncident. Une résistance supplémentaire apparaîtra au SMA de 21 jours à 4 421 $.

Le sommet historique du jeton à 4 884 $ agira alors comme un obstacle supplémentaire pour le prix de l’Ethereum, mais le fait de trancher au-dessus de ce niveau pourrait dissiper d’autres intentions haussières pour l’ETH.

Si le prix d’Ethereum parvient à dépasser les résistances susmentionnées, l’ETH pourrait cibler le dernier obstacle restant avant que les perspectives haussières ne soient validées, à la limite supérieure du fanion haussier à 5 252 $. La montée de 97% vers 10 418 $ serait alors sur le radar, mais le jeton serait confronté à plusieurs obstacles, notamment le niveau de retracement de Fibonacci de 127,2 % à 5 762 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 161,8 % à 6 866 $.

Graphique journalier ETH/USDT

Cependant, si le prix d’Ethereum est confronté à une prise de bénéfices, l’ETH découvrirait la première ligne de défense au plus haut du 3 septembre à 4 020 $, puis au plus haut du 16 octobre à 3 962 $. La limite inférieure du modèle technique régissant à 3 917 $, coïncidant avec la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de la dynamique (IRM).

Les investisseurs doivent noter que si le prix d’Ethereum tombe en dessous du point de départ susmentionné, la thèse haussière peut être invalidée et l’ETH pourrait continuer à baisser, car il recherche un support fiable au SMA de 100 jours à 3 762 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. à 3 675 $.