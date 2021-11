Cardano pourrait atteindre 1 $ si l’ADA ne parvient pas à défendre un soutien crucial | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano oscille actuellement en dessous d’une zone de demande de 6 heures fraîchement brisée, allant de 1,68 $ à 1,79 $.

Ce crash qui en résulte pourrait s’étendre jusqu’au point d’ancrage immédiat et critique à 1,40 $.

Une rupture de cette barrière offrira aux teneurs de marché une opportunité de faire chuter l’ADA à 1 $ et moins.

Le prix de Cardano semble poursuivre sa tendance baissière sans aucun signe de ralentissement. ADA a tranché une large zone de support, faisant allusion à un crash massif, cependant, cette perspective baissière dépend de la cession d’un autre point de départ clé.

Le prix de Cardano semble prêt pour une nouvelle chute

Le prix de Cardano a chuté de 12% jusqu’à présent aujourd’hui, le 26 novembre, et une nouvelle faiblesse est probable si les marchés des crypto-monnaies continuent de chuter. Pour le soi-disant « tueur d’Ethereum », le crash et son ampleur dépendent du fait que le niveau de support stable de 1,40 $ puisse tenir ou non.

Dans le passé, ce niveau offrait un plafond de résistance lorsque ADA se consolidait en dessous. Sa rupture a entraîné le début d’une ascension qui a propulsé le prix Cardano à un niveau record de 3,11 $. Le niveau de support de 1,8 $ a également joué un rôle tout aussi important en aidant ADA à évoluer plus haut. Le récent crash a poussé l’ADA en dessous, laissant 1,40 $ pour défendre l’assaut contre les vendeurs paniqués.

Si la pression de vente continue d’augmenter, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ADA passe à 1,40 $. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau déclenchera une descente de 24% entre 0,94 $ et la zone de demande de 1,04 $. Au total, ce crash représenterait une perte de 35% par rapport à la position actuelle de l’altcoin à 1,53 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Si le prix de Cardano parvient à rester au-dessus de 1,40 $, il y a de fortes chances que les acheteurs cautérisent le saignement et augmentent l’ADA de 20 % pour retester la zone de demande de 6 heures, s’étendant de 1,68 $ à 1,79 $.

Une clôture quotidienne au-dessus de 1,79 $ signalera le début potentiel d’une nouvelle tendance haussière, cependant, un sommet plus élevé au-dessus de 2 $ invalidera la thèse baissière pour ADA et suggérera plus de gains à l’horizon.