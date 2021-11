Prédiction hebdomadaires Bitcoin: le prix BTC au support clé crie « achetez la baisse » | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin semble être confronté à une baisse momentanée à court terme, tandis que le délai plus élevé semble indécis à mesure qu’il se consolide.

Les mesures en chaîne montrent une perspective ambiguë, suggérant le début de l’accumulation et le potentiel d’une baisse prolongée.

Indépendamment du point de vue technique, l’adoption du BTC semble bien se maintenir.

Le prix du Bitcoin a amorcé une légère tendance à la hausse le 24 novembre, mais connaît un ralentissement avant d’atteindre l’objectif visé. D’un point de vue temporel plus élevé, les choses semblent stationnaires alors que BTC continue de se consolider.

Le BTC reste un fort actif spéculatif

Les aventures de la banque d’investissement américaine Morgan Stanley ont révélé qu’elle avait augmenté son exposition au BTC en achetant davantage d’actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Sur la base des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Morgan Stanely a ajouté 592 498 actions GBTC, ce qui représente une augmentation de 63,8% de ses avoirs à 1,52 million d’actions au 30 septembre.

À mesure que le Bitcoin gagne en popularité, de plus en plus d’entreprises voudront s’y exposer, en particulier compte tenu de l’impression généralisée de dollars américains.

Dans le même ordre d’idées, le Kazakhstan envisage de passer aux sources d’énergie nucléaire pour extraire le BTC en raison de la pénurie d’électricité. Le ministère de l’Énergie du pays a révélé qu’il avait enregistré une augmentation de 8% de la consommation d’électricité domestique en 2021 en raison des mineurs de Bitcoin. Cette augmentation soudaine de la consommation d’électricité survient après que la Chine a interdit l’extraction de monnaie numérique en 2021. Cette évolution a conduit à une migration généralisée des mineurs de BTC vers des pays favorables à la réglementation comme le Kazakhstan.

Cette augmentation de la consommation d’énergie laisse également entendre que l’extraction de Bitcoin est rentable et recherchée par de grandes institutions, ce qui brosse à son tour le tableau de l’adoption et de la demande pour la grande crypto.

Pendant ce temps, les bourses indiennes ont vu le prix du BTC grimper de 9% à 15% alors que Lok Sabha a publié un projet de loi appelant à l’interdiction de certaines transactions privées de crypto-monnaie.

Bien que cela ait causé du FUD parmi les utilisateurs locaux, certains ont souligné qu’il s’agissait du même projet de loi rédigé en janvier. Quoi qu’il en soit, le projet de loi sera discuté lors de la session d’hiver qui s’étend de novembre à décembre.

Alors que la baisse soudaine n’a été constatée que sur les bourses indiennes, elle a présenté une bonne opportunité d’arbitrage, les commerçants achetant des BTC sur les bourses indiennes et vendant à l’étranger. Alors que le prix du Bitcoin oscille juste en dessous de 60 000 $, les techniques et les mesures en chaîne présentent des perspectives ambiguës et indécises pour la grande crypto tandis que les fondamentaux signalent une croissance régulière.

Le prix du Bitcoin ne montre aucun biais directionnel

Depuis vendredi dernier, le prix du Bitcoin a réussi à balayer le niveau de résistance de 59 422 $ à deux reprises, mais n’a pas réussi à retester le niveau psychologique de 60 000 $. Cette évolution suggère que le scénario 1 est toujours en jeu et que BTC a du mal à dépasser la zone de demande de 58 200 $ à 61 545 $.

En supposant que les acheteurs parviennent à produire une clôture quotidienne supérieure à 61 545 $, cela indiquera une affinité pour des prix plus élevés. Dans un tel cas, BTC pourrait viser le niveau suivant, allant de 63 500 $ à 65 571 $. Une clôture quotidienne au-dessus de cette zone invalidera toute perspective baissière et déclenchera le début d’un nouveau rallye haussier qui pourrait propulser BTC au niveau d’extension de Fibonacci de 161,8% à 77 908 $, un nouveau sommet historique.

Graphique 1 jour BTC/USDT

Bien que le scénario ci-dessus puisse sembler être « tous les arcs-en-ciel et les licornes », certaines mesures en chaîne suggèrent que c’est possible. Par exemple, les métriques de réserve d’échange Bitcoin entre les spots et les contrats à terme sont en baisse. Cette tendance a été observée en juillet 2021, qui a marqué la fin du marché baissier. Il note également qu’il y a un resserrement des liquidités côté vente, faisant allusion à des perspectives haussières.

Tableau des réserves de tous les échanges BTC

Dans le même ordre d’idées, le graphique des flux nets de tous les échanges montre que Bitcoin a connu trois jours consécutifs de sorties importantes, ce qui indique également que les investisseurs sont optimistes.

Diagramme de flux net BTC tous les échanges

Un graphique de 4 heures révèle qu’une tendance haussière est possible pour le BTC, mais que l’avenir à moyen et long terme du BTC reste indécis. Le plus bas de lundi à 55 608 $ a été balayé deux fois cette semaine et a conduit à une hausse de 7,5% à 59 467 $. La liquidité restant au-dessus des sommets de lundi à 60 069 $, cependant, reste inchangée. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette baisse à court terme s’inverse et se ruent sur cette liquidité de stop d’achat.

Graphique de 4 heures BTC/USDT

Le scénario ci-dessus est prudemment optimiste et s’attend à ce que BTC inverse sa tendance haussière et se dirige vers 53 000 $. Le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours prend en charge cette réduction des effectifs car elle oscille autour de 23%.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée. Le niveau actuel suggère qu’une grande partie des investisseurs est toujours bénéficiaire. Si ces investisseurs décident de vendre, cela pourrait faire baisser le prix du BTC et permettre à l’indicateur MVRV de se diriger vers zéro ou plus bas.

Par conséquent, les acteurs du marché doivent être conscients d’une vente potentielle.

Une clôture quotidienne inférieure à 53 000 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera un crash potentiel à 50 000 $ ou moins.