Le tueur de Dogecoin Shiba Inu atteint 1 million de détenteurs et est coté à la bourse sud-coréenne | Cryptomonnaie

Shiba Inu apparaît comme le jeton préféré des baleines et se classe au cinquième rang des jetons les plus détenus sur le réseau Ethereum.

Le memecoin connaît une forte volatilité, influençant une augmentation du nombre de détenteurs de jetons.

Shytoshi Kusama, responsable des projets d’écosystème SHIB, tease une révélation des jeux Shiba Inu.

SHIB est désormais disponible à la négociation sur Korbit, un échange crypto sud-coréen.

Shiba Inu a franchi le cap du million de détenteurs avec une augmentation du nombre d’investisseurs. Le memecoin est coté avec succès sur un échange crypto sud-coréen malgré des exigences réglementaires strictes.

Shiba Inu franchit le million de détenteurs et se prépare à une remontée des prix

Le tueur de Dogecoin Shiba Inu a franchi le cap du million de détenteurs plus tôt le 25 novembre 2021. Le memecoin est devenu l’un des jetons ERC-20 préférés parmi les baleines d’Ethereum.

Pendant la baisse des prix de Shiba Inu, les baleines ont constamment accumulé des jetons SHIB. Parallèlement à la mise en œuvre de la combustion, cela réduit l’offre en circulation de Shiba Inu, déclenchant une remontée du prix du SHIB.

Le prix du Shiba Inu a connu une forte volatilité au cours des deux dernières semaines, chutant de plus de 50 % par rapport à son plus haut historique de 0,00008616 $. Malgré la baisse des prix, il y a un pic d’intérêt et d’accumulation par les investisseurs crypto.

@venturefounder, un analyste de crypto-monnaie, a choisi SHIB comme un atout idéal pour la diversification de portefeuille. L’analyste a récemment tweeté :

$SHIB offre une autre bonne étude de cas. Achetez pendant la période calme d’accumulation, vendez lorsqu’il atteint à nouveau un nouvel ATH. je commence à regarder #memecoins comme stratégie de diversification pour tout #crypto portefeuille, l’alpha est trop important pour être ignoré. Une allocation de 1% ferait des merveilles. pic.twitter.com/6HXy90aGQW – venturefounder (@venturefounder) 24 novembre 2021

Korbit a coté Shiba Inu malgré des exigences réglementaires strictes sur les échanges de crypto-monnaie en Corée du Sud. Le memecoin est désormais exposé à plus de 100 000 utilisateurs sur Korbit.

Shytoshi Kusama, responsable des projets de l’écosystème Shiba Inu, a annoncé la sortie des jeux SHIB. Kusama prévoit d’annoncer plus de détails dans un article de blog plus tard dans la journée :

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du SHIB et ont prédit que le memecoin ferait face à un tiercé de résistance à 0,0000525 $.