Le prix du XRP se consolide alors que Ripple envisage une augmentation de 15% | Cryptomonnaie

Le prix XRP plane au-dessus du niveau de support de 1,01 $, anticipant un nouveau test potentiel avant qu’une reprise ne se produise.

Une rupture de ce niveau pourrait conduire à une opportunité d’achat à 0,98 $ avant que Ripple ne remonte à 1,17 $.

Une clôture quotidienne en dessous du seuil de 0,92 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du XRP est sur une tendance baissière depuis environ deux semaines et montre qu’un renversement à court terme pourrait être proche. Les acteurs du marché doivent surveiller deux niveaux de support immédiats susceptibles de faciliter ces perspectives haussières.

Prix ​​XRP pour tirer un 180

Le prix du XRP a chuté d’environ 23% depuis le 10 novembre jusqu’à ce qu’il se négocie actuellement – 1,04 $. La baisse est susceptible de tester à nouveau le plancher de support de 1,01 $ formé par le plus bas du swing du 18 novembre. Cela créera une configuration à trois prises, suggérant qu’un renversement de la dynamique à court terme est probable.

Dans ce scénario, le prix XRP pourrait tenter de retester le niveau de retracement de 50 % à 1,17 $. Cette montée en puissance constituerait une ascension de 15 % à partir de 1,01 $.

Bien que ce scénario ait du sens, une rupture du plancher de support de 1,01 $ suggérera qu’une nouvelle baisse est possible. Cependant, ce mouvement n’invalide pas la thèse haussière mais offre aux investisseurs une opportunité d’achat à 0,98 $. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’un rebond de ce niveau propulse le prix du XRP au même niveau qu’auparavant à 1,17 $. Ce mouvement constituerait une montée de 19%.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le jeton de remise, une panne du niveau de support de 0,98 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Ce mouvement suggérerait également une faiblesse de la pression d’achat et ouvrirait la voie à de nouvelles pertes. Dans cette situation, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP baisse d’environ 6% à 0,92 $.