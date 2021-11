Prix ​​MATIC pour offrir la possibilité d’accumuler avant les rallyes Polygon 30% | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC est actuellement confronté à des vents contraires autour de 1,87 $, laissant présager la formation d’un plus haut.

Si cela est vrai, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Polygon retrace 12% à 1,65 $ avant de lancer une hausse de 30% à 2,13 $.

Une rupture du niveau de support de 1,52 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du MATIC semble prêt pour une correction alors qu’un swing potentiel haut semble se former. Cette évolution pourrait conduire à une correction qui permettra aux acheteurs mis à l’écart d’acheter Polygon à prix réduit et de lancer une course rapide.

Le prix MATIC se prépare à des sommets plus élevés

Le prix du MATIC a augmenté de 30% au cours des quatre derniers jours, passant de 1,52 $ à 1,96 $. Cette reprise est actuellement confrontée à un ralentissement, mais créera probablement un sommet supérieur à 1,96 $. Cette formation entraînera un recul temporaire vers les niveaux de retracement de Fibonacci de 62% ou 70,5% à 1,69 $ et 1,65 $, respectivement.

Un nouveau test de l’une ou l’autre de ces deux barrières servira d’opportunité d’achat pour les investisseurs mis à l’écart qui ont raté le coup de pouce initial. Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix MATIC connaisse une réaction haussière autour des niveaux mentionnés ci-dessus.

Une accélération rapide qui traverse le plus haut du swing à 1,96 $ confirmera le début d’un rallye. L’objectif probable pour les marqueurs du marché catapulterait le prix MATIC au-dessus du double sommet à 2,13 $, là où repose la liquidité du stop d’achat. Cette montée en puissance constituerait à peu près une ascension de 30% à partir de 1,65 $.

Graphique MATIC/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du MATIC ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 1,65 $, il reviendra au niveau suivant à 1,62 $, où il pourrait relancer la tendance haussière. Cependant, une clôture quotidienne en dessous de 1,52 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.