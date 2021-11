Les traders Bitcoin ont beaucoup de raisons d’être reconnaissants malgré le fait que BTC n’atteigne « probablement » pas 98 000 $ en cinq jours | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) manquera « probablement » sa clôture mensuelle prévue pour novembre, concède l’analyste PlanB.

Dans une mise à jour sur Twitter le 25 novembre, le créateur des prédictions de prix de fin de mois du « pire des cas » s’est préparé à accepter la défaite pour la première fois.

Tout premier raté « probable » pour le modèle de plancher Bitcoin

À environ 40 000 $, Bitcoin est actuellement bien en deçà de ce qui aurait dû être sa clôture mensuelle minimale pour novembre.

Maintenant, PlanB reconnaît qu’il est quelque peu improbable que le BTC/USD atteigne 98 000 $ au cours des cinq prochains jours.

« La fermeture du modèle de sol à 98 000 $ en novembre sera probablement un premier raté (après avoir réussi les mois d’août, de septembre et d’octobre) », a-t-il déclaré dans le cadre de commentaires sur Twitter.

Dans une apparition sur la série de podcasts animée par Saifedean Ammous, auteur de « The Bitcoin Standard » et « The Fiat Standard », le 11 novembre, PlanB a expliqué sa confiance antérieure dans le modèle de plancher se trouvant dans sa nature mathématique.

« Si nous n’atteignons pas les 98 000 $ fin novembre, ce serait une première sur cet indicateur spécifique dans toute l’histoire de Bitcoin », a-t-il déclaré.

La série a correctement prédit – presque à la lettre (ou au nombre) – les cours de clôture mensuels de 47 000 $, 43 000 $ et 63 000 $ pour août, septembre et octobre, respectivement.

Merci pour les gains annuels de 200%

Malgré la rupture avec la tradition, la baisse du modèle de prix plancher n’aura aucun impact sur la série de modèles stock-flux de PlanB, a-t-il noté, après une confusion répétée sur le fait que les deux sont en quelque sorte liés.

Stock-to-flow (S2F) exige actuellement un prix moyen BTC/USD de 100 000 $ ce cycle de réduction de moitié, le quatrième trimestre 2021 étant donné comme un délai approprié pour que le niveau apparaisse pour la première fois.

Son modèle frère, stock-to-flow cross-asset (S2FX), va plus loin avec une moyenne de 288 000 $, ce qui fait néanmoins l’objet de critiques ces dernières semaines, car BTC sous-performe.

S’adressant à Ammous, PlanB a néanmoins déclaré que l’écart entre le prix au comptant et le prix du modèle S2F n’a pas encore menacé de l’invalider.

Le modèle utilise des bandes d’écart type pour suivre les progrès, et jusqu’à présent ce mois-ci, BTC/USD est resté bien dans la fourchette acceptable.

Graphique BTC/USD vs stock-flux avec bandes d’écart type affichées. Source : S2F Multiple/ Twitter

Comme l’a signalé Cointelegraph, une foule d’autres indicateurs restent fermement optimistes pour l’avenir, la phase de prix actuelle étant davantage considérée comme une consolidation que comme le prélude d’un crash plus profond.

BTC/USD a commencé 2021 à 29 000 $, tandis que par rapport au dernier Thanksgiving, les hodlers ont augmenté de plus de 210%.