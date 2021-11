Les traders MATIC sortent du fossé, redémarrant la tendance à la hausse de Polygon vers 2,5 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon augmente depuis le 17 novembre, les traders prennent lentement mais sûrement de l’ampleur

Le prix MATIC voit les traders tenter de regagner le pivot mensuel à 1,80 $.

Une fois que les traders pourront clôturer au-dessus de 1,80 $, attendez-vous à un rallye vers 2,48 $.

Le prix du Polygon (MATIC) a augmenté malgré le fait que la plupart des crypto-monnaies aient été en retrait ces derniers jours. Avec cette hausse, les haussiers tentent maintenant de consolider et d’effectuer une clôture quotidienne au-dessus du pivot mensuel. Une fois qu’ils ont franchi cet obstacle, les traders ont un rallye assez facile vers 2,48 $, avec un potentiel de 38 % des gains.

Le prix du MATIC voit une tendance haussière haussière avec des gains de 38%

Le prix MATIC montre une poursuite de l’action haussière des prix avec une légère accélération. La tendance haussière a commencé une semaine plus tôt dans des circonstances assez difficiles liées aux vents contraires dans les crypto-monnaies mondiales. L’indice de force relative (RSI) signale déjà une action haussière depuis le 19 novembre. Entre-temps, les investisseurs ont récupéré le niveau historique de 1,57 $ et ont ajouté la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours à leur arsenal de soutien.

Le prix MATIC montre un léger ralentissement pour le moment alors que les traders tentent de reprendre le contrôle du pivot mensuel, mais vu l’action des prix entre le 11 et le 15 novembre, ce niveau était dans le passé très bien défendu par les traders, suggérant qu’ils pourraient avoir difficulté à casser au-dessus. Ces mêmes traders se battent en ce moment, empêchant les traders de reprendre le contrôle de 1,80 $. Par conséquent, il sera essentiel de voir les traders clôturer quotidiennement au-dessus du pivot, ce qui prouverait alors que les traders ont capitulé.

Graphique journalier MATIC/USD

Comme Bitcoin et Ethereum voient une action haussière sur les prix, attendez-vous à ce que davantage de vents arrière commencent à émerger tandis que les vents contraires s’estompent, permettant aux traders de prendre le contrôle du pivot mensuel à 1,80 $. Une fois passé là-bas, c’est une route assez facile vers 2,48 $, ce qui est proche d’un niveau historique et du niveau de résistance mensuel R1. Le potentiel de hausse supplémentaire dépendra alors du sentiment et de l’humeur dans l’espace mondial des crypto-monnaies, mais verra probablement un arrêt du rallye car le RSI sera entré en territoire de surachat.