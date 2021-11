Le sentiment baissier s’empare de Bitcoin avant l’expiration des options de 3 milliards de dollars | Cryptomonnaie

Les options de vente Bitcoin, des dérivés offrant une protection contre la baisse, continuent de devenir plus chères, ce qui implique un sentiment baissier. La volatilité des prix peut augmenter car les principales bourses, y compris Deribit, doivent régler les options mensuelles vendredi.

L’asymétrie des put-call sur trois mois, qui mesure le coût des puts par rapport aux appels, est devenue positive, atteignant un sommet de 3% en 6 semaines, selon les données fournies par la société de recherche sur les dérivés crypto Skew.

Le nombre positif montre que les options de vente attirent des prix ou une demande plus élevés que les appels ou les paris haussiers. En début de mois, la jauge à trois mois s’établissait à -5%, indiquant un biais haussier.

Les biais d’achat d’une semaine et d’un mois ont connu des ascensions similaires ce mois-ci et signalent un biais baissier avec des impressions supérieures à zéro. Le biais des put-call à six mois est devenu neutre.

Un biais positif ne signifie pas nécessairement que les traders prennent des paris baissiers purs et simples, ils pourraient plutôt ajouter une protection à la baisse contre les positions longues sur les marchés au comptant ou à terme.

Dans tous les cas, cela indique une peur sur le marché, ce qui est justifié, étant donné la chute de 16% du bitcoin après avoir atteint un record de 68 990 $ le 10 novembre.

Les inquiétudes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait mettre fin plus rapidement à son programme de relance de deux ans et la force du dollar qui en résulte semble avoir fait baisser la crypto-monnaie. L’indice du dollar, qui suit la valeur du billet vert par rapport aux principales devises fiduciaires, a augmenté de 3% depuis la publication des données d’inflation américaine plus chaudes que prévu le 10 novembre.

La Fed a commencé à réduire son programme mensuel d’achat d’obligations à partir de ce mois et se tient prête à accélérer le dénouement des mesures de relance si les choses continuent de s’intensifier. Le compte rendu de la réunion de la Fed de novembre publié mercredi montre que les décideurs politiques étaient prêts à augmenter les taux d’intérêt si l’inflation continue d’augmenter.

Ainsi, le dollar pourrait rester fort dans les semaines à venir, en contrôlant les gains en bitcoins.

Expiration des options

Les données fournies par Skew montrent qu’un total de 51 900 contrats d’options d’une valeur de près de 3 milliards de dollars doivent expirer vendredi. Environ 2,5 milliards de dollars d’options seront réglés par Deribit, la plus grande bourse d’options de cryptomonnaie au monde, à 08h00 UTC.

La majorité des intérêts ouverts se concentre sur les options d’achat à des prix d’exercice supérieurs au prix record du bitcoin. La douleur maximale, ou le niveau de prix auquel les acheteurs d’options subiraient le plus de pertes à l’expiration, est de 58 000 $.

Selon une théorie, la douleur maximale agit comme un aimant à l’approche de l’expiration, car les vendeurs d’options, généralement de grandes institutions, achètent ou vendent l’actif sous-jacent pour maintenir le prix autour des niveaux clés afin d’infliger une perte maximale aux acheteurs.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve que les vendeurs utilisent de telles stratégies sur le marché du bitcoin, la crypto-monnaie s’est, dans le passé, déplacée vers le point de douleur maximal avant l’expiration et a acquis un fort biais directionnel après le règlement.

Ainsi, les perspectives d’un grand déménagement dans les deux prochains jours ne peuvent être exclues, d’autant plus que les volumes risquent d’être maigres en raison des vacances de Thanksgiving.

Bitcoin a été vu pour la dernière fois à près de 58 200 $, ce qui représente un gain de 1,8% sur la journée.