Le compte à rebours de SafeMoon V2 commence avec des prix prêts à exploser | Cryptomonnaie

John Karony, PDG de SafeMoon, a fait le point sur les nouveaux développements du projet, annonçant la transition vers une nouvelle équipe.

Thomas Smith, Chief Blockchain Officer de SafeMoon a été remplacé par une nouvelle équipe dans le cadre de la restructuration de l’entreprise et de la préparation du lancement de la V2.

L’ancien Chief Blockchain Officer a déclaré à David Gokhstein dans une récente interview qu’il fabriquerait des produits prenant en charge SafeMoon de l’extérieur.

SafeMoon est en cours de restructuration avant le lancement de la V2. Le PDG John Karony a partagé les détails des progrès de l’équipe et de l’ajout de nouveaux membres pour remplacer Thomas Smith.

SafeMoon progresse sur le lancement de la V2

La mise à niveau V2 de SafeMoon améliorera la sécurité sur le réseau. Le contrat mis à niveau apporte des fonctionnalités utilitaires telles que la réduction des taxes de 80% pour le commerce électronique et les transferts de portefeuille. Pour les utilisateurs de SafeMoon, la valeur nette de leurs avoirs restera la même.

John Karony, PDG de SafeMoon, a expliqué que les avoirs nets des utilisateurs seront divisés par un facteur de 1000 et que la valeur globale reste la même.

Le transfert de SafeMoon entre deux portefeuilles est actuellement taxé à 10%, une baisse de 80% le fait 2%. Les utilisateurs peuvent migrer de V1 à V2 en deux clics, et une petite quantité de BNB pour couvrir les frais de transition.

Fait intéressant, SafeMoon a récemment annoncé que le Chief Blockchain Officer Thomas Smith est désormais remplacé par une équipe. Karony a partagé les détails de la transition et a révélé que la mise à niveau V2 est imminente, le processus de transfert a commencé. Il n’y a aucune nouvelle de retard dû à la transition.

L’équipe a commencé un compte à rebours et la mise à niveau est actuellement en cours de vérification finale.

Thomas Smith a déclaré à David Gokhstein de Gokhstein Media qu’il soutiendrait SafeMoon en externe.

Toujours là cependant, et si je créais des utilisations pour cela en externe ‍♀️ c’est maintenant le bon moment pour être excité — Thomas (@papacthulu) 24 novembre 2021

Plus tôt ce mois-ci, SafeMoon a été reconnu comme la communauté crypto de l’année. Les analystes sont optimistes sur SafeMoon sur la base de la récente tendance des prix.

SafeMoon se classe parmi les gagnants de prix les plus élevés au cours des dernières 24 heures.

Adam Bergman, un analyste de crypto-monnaie à « The Adam Bergman Show » sur YouTube est optimiste sur SafeMoon. Berg met l’accent sur le rôle des échanges centralisés et réglementés et de la feuille de route et de la communauté de SafeMoon pour faire monter le prix de l’actif.

Bergman s’attend à ce que le prix de SafeMoon explose, à l’instar de Binance Coin, du jeton Shiba Inu et de Crypto.com (CRO).