Clinton : réglementer la crypto pour arrêter la manipulation par la Russie et la Chine | Cryptomonnaie

L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton a déclaré que les marchés des crypto-monnaies avaient besoin de réglementations plus strictes pour se protéger contre les manipulations technologiques par la Russie, la Chine et d’autres.

Ses commentaires sur la crypto-monnaie faisaient partie d’un segment plus large dans une interview du 24 novembre avec l’animatrice de MSNBC TV Rachel Maddow sur la manipulation des plateformes de médias sociaux par certains pays.

L’avertissement de Clinton s’est étendu à « la technologie de toutes sortes » qu’elle a dit que les États et les entités non étatiques pourraient utiliser pour déstabiliser les pays et le dollar comme monnaie de réserve du monde. Elle a déclaré: « Il y a une autre chose à l’horizon à laquelle les gens commencent seulement à prêter attention, et c’est la nécessité de réguler le marché des crypto-monnaies. »

« Imaginez la combinaison des médias sociaux, l’accumulation de sommes d’argent encore plus importantes grâce au contrôle de certaines chaînes de crypto-monnaie », a-t-elle déclaré.

« Nous ne regardons pas seulement des États comme la Chine, la Russie ou d’autres qui manipulent des technologies de toutes sortes à leur avantage. Nous regardons des acteurs non étatiques, soit de concert avec les États, soit sur leurs propres pays déstabilisants, déstabilisant le dollar comme monnaie de réserve. »

Elle s’est particulièrement intéressée à la manière dont les plateformes de médias sociaux, qui ont été utilisées pour influencer les élections par la désinformation, pourraient être combinées avec les marchés de la crypto-monnaie de manière à aider les acteurs étatiques et non étatiques à déstabiliser d’autres pays. Bien qu’elle ne soit pas entrée dans les détails, cela pourrait se produire via la manipulation des marchés, le battage publicitaire de la fabrication ou même la conception d’un krach financier via les fermes de trolls des médias sociaux.

Ces dernières années, les pays ont utilisé ou envisagé publiquement d’utiliser la crypto-monnaie pour contourner les sanctions économiques des États-Unis.

Plus particulièrement, la Corée du Nord a utilisé la crypto-monnaie pour financer le programme d’armes nucléaires. Le pays a également utilisé des pièces de confidentialité et diverses autres méthodes pour éviter la détection.

Le gouvernement iranien s’est également prononcé publiquement en faveur de la crypto-monnaie. Début 2020, Saeed Muhammad, commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, a spécifiquement appelé l’Iran à utiliser la crypto-monnaie pour contourner les sanctions.

Au cours des dernières semaines, Clinton s’est prononcé contre les problèmes que la crypto-monnaie peut poser pour la domination mondiale du dollar américain. Elle a déclaré lors du Bloomberg New Economy Forum à Singapour le 19 novembre que si les crypto-monnaies sont une technologie « intéressante », elles peuvent avoir des effets négatifs sur les États-Unis et d’autres pays « peut-être en commençant par les petits mais en allant beaucoup plus gros ».