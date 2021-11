Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Axie Infinity & Polygon – Asian Wrap 25 novembre | Cryptomonnaie

Bitcoin continue de lutter en dessous de 57 750 $ contre le billet vert. Les indicateurs techniques suggèrent que la BTC pourrait provoquer davantage de pertes alors qu’un niveau de support crucial s’affaiblit. Le prix du Bitcoin a fait une autre tentative pour dépasser le niveau de résistance de 58 000 $, mais n’a pas réussi à générer suffisamment de traction pour le franchir et atteindre 60 230 $.

Le prix d’Axie Infinity a été sous pression en raison de la correction qui traverse actuellement l’ensemble du marché mondial des crypto-monnaies. Le prix de l’AXS peut cependant être en avance sur la courbe, après avoir montré des signes haussiers, et même un élan pour une cassure à la hausse. Attendez-vous à ce que l’élan se renforce et qu’il y ait un rapide saut vers 161,50 $ une fois que les vents contraires mondiaux commenceront à s’estomper.

Nexo finance annonce l’arrivée de Polygon sur sa plateforme. Les investisseurs peuvent désormais gagner 20% de TAP sur MATIC dans le cadre de la campagne promotionnelle de Nexo. Le réseau Polygon est désormais sur Nexo finance, offrant aux détenteurs et aux investisseurs des rendements plus élevés sur la plate-forme DeFi. Le fournisseur d’actifs crypto réglementé propose 150 paires de marchés aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent désormais acheter, échanger et emprunter contre MATIC.