Nexo répertorie Polygon, envoyant les prix MATIC à des sommets plus élevés | Cryptomonnaie

Nexo, une institution réglementée d’actifs numériques, propose aux détenteurs de MATIC un TAEG de 20 % à titre de campagne promotionnelle accueillant le réseau Polygon.

En plus des initiatives de prêt, Polygon est l’une des principales chaînes pour frapper des NFT et étendre les offres de Nexo dans le métaverse.

Le réseau Polygon fait partie des principaux protocoles qui ont réussi à intégrer le plus grand nombre de nouveaux utilisateurs au cours des huit dernières semaines.

Nexo finance annonce l’arrivée de Polygon sur sa plateforme. Les investisseurs peuvent désormais gagner 20% de TAP sur MATIC dans le cadre de la campagne promotionnelle de Nexo.

MATIC arrive sur Nexo finance offrant des rendements plus élevés aux investisseurs

Le réseau Polygon est désormais sur Nexo finance, offrant aux détenteurs et aux investisseurs des rendements plus élevés sur la plate-forme DeFi. Le fournisseur d’actifs crypto réglementé propose 150 paires de marchés aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent désormais acheter, échanger et emprunter contre MATIC.

L’offre promotionnelle en cours donne aux utilisateurs 20% d’intérêt et est distribuée quotidiennement. Avec l’importance croissante des réseaux multi-chaînes, l’activité sur le réseau Polygon est à la hausse. L’équipe de Nexo s’engage avec le réseau Polygon pour diverses initiatives.

Le réseau Polygon aidera Nexo à étendre ses offres via les NFT, aidant le protocole DeFi à entrer dans le métavers. Les NFT ont un potentiel élevé en tant que nouvelle classe d’actifs ; Le réseau blockchain de Polygon offre à Nexo la possibilité de proposer des produits métavers.

Les utilisateurs qui achètent MATIC sur l’échange de Nexo peuvent gagner 20% d’intérêt et augmenter leurs revenus passifs jusqu’à la fin de l’offre promotionnelle (3 janvier 2022).

Le réseau Polygon a tendu la main à des projets d’entreprise à la recherche de souveraineté, de leur propre blockchain et ne veut pas tirer la sécurité des solutions de mise à l’échelle d’Ethereum. Mihailo Bjelic, co-fondateur du réseau Polygon, a tweeté :

Nous sommes en contact avec de nombreux projets (beaucoup d’entre eux issus du monde de l’entreprise, mais pas tous) qui veulent la souveraineté, c’est-à-dire leur propre chaîne/L1, et ne veulent/n’ont tout simplement pas besoin de tirer la sécurité d’Eth L1. Il s’agit d’un cas d’utilisation réaliste et important que nous abordons avec Polygon SDK. – Mihailo Bjelic (@MihailoBjelic) 24 novembre 2021

Les analystes ont évalué les tendances des prix MATIC et ont prédit un renversement de tendance. @Koolaid_crypto, un analyste de crypto-monnaie, estime que le prix MATIC teste l’ancienne résistance et est susceptible de briser la résistance dans les prochains jours.