Le prix d’Axie Infinity fixé pour un nouveau test de 161,50 $, détenant des gains de 20% | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity est fixé à un pop plus élevé alors que les traders récupèrent la SMA de 55 jours.

Le prix AXS a reçu la confirmation d’une hausse haussière accompagnée d’une expansion du volume côté achat.

Attendez-vous à un décollage rapide alors que l’élan se renforce pour atteindre 161,50 $.

Le prix d’Axie Infinity a été sous pression en raison de la correction qui traverse actuellement l’ensemble du marché mondial des crypto-monnaies. Le prix de l’AXS peut cependant être en avance sur la courbe, après avoir montré des signes haussiers, et même un élan pour une cassure à la hausse. Attendez-vous à ce que l’élan se renforce et qu’il y ait un rapide saut vers 161,50 $ une fois que les vents contraires mondiaux commenceront à s’estomper.

Axie Infinity s’apprête à augmenter avec de nouveaux sommets de tous les temps possibles

Le prix d’Axie Infinity a récemment chuté en dessous du pivot mensuel à 125 $, cependant, les traders ont bien défendu le niveau et le prix a provoqué une réaction instinctive plus élevée. Le week-end dernier, les traders ont fait une percée après avoir dépassé une ligne de tendance descendante historiquement bien respectée. Alors que les traders se sont retirés de leurs positions, les traders ont pu récupérer la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 132 $, qu’ils ont ensuite utilisée comme rampe de lancement pour davantage de progrès à la hausse aujourd’hui.

Le prix AXS est donc sur le point de casser plus haut. Le volume soutient le mouvement, ainsi que l’indice de force relative (RSI), qui se négocie au-dessus de 50 et a encore beaucoup de marge. Il sera essentiel pour les traders de maintenir la pression aujourd’hui et de surmonter les vents contraires mondiaux qui affectent actuellement les crypto-monnaies afin de maintenir intacte la tendance haussière naissante. Attendez-vous à ce que l’élan haussier se poursuive et que le prix AXS monte rapidement à 161,50 $.

Graphique journalier AXS/USD

Si les traders peuvent surmonter les facteurs du marché mondial, attendez-vous à un nouveau rallye et à une accélération possible à 170 $, portant le prix de l’AXS à de nouveaux sommets historiques.